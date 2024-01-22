Однако на днях оккупационные власти заявили про удар по центру города Донецк, где расположен рынок "Меркурий". Кто это сделал на самом деле и зачем в ежедневном фронтовом возведении для 24 Канала объяснил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Ситуация на Донецком фронте

Возле Авдеевки продолжаются тяжелые бои. К югу от города фактически сейчас "серая зона". Военные аналитики отмечают, что в окрестностях Авдеевки, возле ресторана "Царская охота" была замечена российская техника.

Свитан рассказал, что этот комплекс расположен довольно далеко от Авдеевки. Там был размещен один из укрепрайонов ВСУ. Его удерживали и продолжают удерживать с помощью дальних средств поражения.

Если россияне туда подошли, значит, линия обороны переместилась ближе к Авдеевке. Особенно после того, как россияне разбили и заняли промзону,

– заметил военный аналитик.

На Донецком фронте зафиксированы также изменения неподалеку от Старомайорского. В направлении села Заветное Желание ВСУ смогли выбить россиян с нескольких огневых позиций.

Свитан назвал это тактическими успехами нашего войска. Сейчас для них главная задача – возводить фортификационные сооружения и занимать лучшие места для обороны.

Кто и зачем ударил по Донецку

21 января случился прилет по рынку во временно оккупированном Донецке. Оккупационные власти заявляли о разном количестве погибших. В то же время российские паблики кричали, что следует срочно созвать Совбез ООН.

Украинская сторона заявила, что никакого отношения к таким террористическим актам нет и это дело рук самого врага. Ведь Донецк – это Украина, и там живут украинцы. ВСУ уничтожают только легитимные военные цели.

Полковник в запасе рассказал, что россияне используют так называемые "блуждающие минометы", еще со времен АТО. Подобные задачи получают российские грушники, заходят с посадок недалеко от города и начинают обстреливать Донецк. Сначала использовали преимущественно 82-мм минометы, затем перешли уже и на обстрелы артиллерию.

По убеждению Свитана, в Донецке сейчас остались преимущественно люди, ожидающие украинскую армию, а временно заезжавшие россияне уже давно за Уралом. Поэтому их террористическая власть пытается совершать геноцид и на временно оккупированных территориях.

Эта программа планировалась под выступление Сергея Лаврова на Совбезе. К таким событиям подготовка начинается через несколько недель. Следовательно, перед приездом Лаврова нужно было дать ему какой-то механизм, чтобы еще раз попытаться очернить украинскую армию.

– объяснил военный эксперт.

В Донецке также нашествие дронов

Уже со временем появилась информация, что дроны атаковали критическую инфраструктуру окупантов в Донецке и Макеевке.

Полковник в запасе объяснил, чтобы по трассе из Донецка в Маковку расположено очень много военных объектов. Уже там, на Чайкинском кольце, было несколько точных ударов по военной инфраструктуре с помощью HIMARS. Там расположены командные пункты россиян, воинские части.

Вероятно целили преимущественно в эти воинские части врага, но коснулись и той инфраструктуры, которая их питает,

– резюмировал Свитан.