В сети уже появились фото и видео мощного "хлопка" на оккупированной территории Донецкой области. Что известно, передает 24 Канал.
Обратите внимание России придется отвечать за отнятые жизни, – в ВСУ прокомментировали удар по рынку в Донецке
В Донецке и Макеевке взрывное утро
Утром 22 января над Донецком и Макеевкой поднялись мощные столбы густого черного дыма. Российские захватчики жалуются на якобы "атаку дронов".
В Донецке и Макеевке цветет "хлопок" / Фото из телеграм-каналов
В сети пишут, что раздались взрывы. Далее в некоторых районах городов исчез свет. Также вспыхнули пожары. Уже появились видео утреннего "хлопка".
В Донецке мощно пылает: смотрите видео
В ВСУ отреагировали на обстрел Донецка и российские фейки
- Накануне, 21 января, во временно оккупированном Донецке под обстрелом оказался Кировский район. В частности, рынок "Меркурий" в большом жилом микрорайоне "Текстильщик".
- Российские пропагандисты моментально обвинили во всем украинских военных. Главарь боевиков Пушилин заявил, что в результате обстрела якобы погибли 27 гражданских.
- В Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления уже отреагировали на откровенную ложь оккупантов. Украинские защитники подчеркнули, что боевой работы средствами поражения там не вели.
- "Ответственно заявляем, что находящиеся в подчинении ОСГВ "Таврия" силы в этом случае боевой работы средствами поражения не вели. Донецк — это Украина!" – отметили в пресс-центре.
- Кроме того, добавили, что России придется отвечать за жизнь отобранных ею украинцев.
- Источники СМИ в Минобороны подчеркнули, что этот обстрел Донецка – преступление оккупантов.