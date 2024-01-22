У мережі вже з'явилися фото та відео потужної "бавовни" на окупованій території Донецької області. Що відомо, передає 24 Канал.
Зверніть увагу Росії доведеться відповідати за відібрані життя, – у ЗСУ прокоментували удар по ринку у Донецьку
У Донецьку та Макіївці вибуховий ранок
Вранці 22 січня над Донецьком і Макіївкою здійнялися потужні стовпи чорного густого диму. Російські загарбники скаржаться на нібито "атаку дронів".
У Донецьку та Макіївців цвіте "бавовна" / Фото з телеграм-каналів
У мережі пишуть, що пролунали вибухи. Далі в деяких районах міст зникло світло. Також спалахнули пожежі. Уже з'явилися відео ранкової "бавовни".
В Донецьку потужно палає: дивіться відео
У ЗСУ відреагували на обстріл Донецька й російські фейки
- Напередодні, 21 січня, у тимчасово окупованому Донецьку під обстрілом опинився Кіровський район. Зокрема, ринок "Меркурій" у великому житловому мікрорайоні "Текстильник".
- Російські пропагандисти моментально звинуватили у всьому українських військових. Ватажок бойовиків Пушилін заявив, що внаслідок обстрілу нібито загинуло 27 цивільних.
- В Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку вже відреагували на відверту брехню окупантів. Українські захисники наголосили, що бойової роботи засобами ураження там не вели.
- "Відповідально заявляємо, що сили, які перебувають у підпорядкуванні ОСУВ "Таврія", у цьому випадку бойової роботи засобами ураження не вели. Донецьк — це Україна!" – наголосили у пресцентрі.
- Окрім того, додали, що Росії доведеться відповідати за життя українців, які вона відібрала.
- Джерела ЗМІ в Міноборони підкреслили, що цей обстріл Донецька – злочин окупантів.