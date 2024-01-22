У мережі вже з'явилися фото та відео потужної "бавовни" на окупованій території Донецької області. Що відомо, передає 24 Канал.

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У Донецьку та Макіївці вибуховий ранок

Вранці 22 січня над Донецьком і Макіївкою здійнялися потужні стовпи чорного густого диму. Російські загарбники скаржаться на нібито "атаку дронів".

У Донецьку та Макіївців цвіте "бавовна" / Фото з телеграм-каналів

У мережі пишуть, що пролунали вибухи. Далі в деяких районах міст зникло світло. Також спалахнули пожежі. Уже з'явилися відео ранкової "бавовни".

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