Об этом пишет эксперт по вопросам градостроительства, аналитик общественной инициативы "Голка" Георгий Могильный. Подробнее – в материале.

К теме Разрешение не предоставляли: Минкульт отреагировал на снос в Киеве исторической Усадьбы Зеленских

О чем говорится в публикации

"Минкультуры не выполнило своих обязанностей и прямо нарушило требования законодательства. И за это Ростислав Карандеев и руководители ответственных подразделений как минимум должны быть уволены. Минкультуры имело полномочия спасти здание, но бездействовало. А Мининфраструктуры и Государственная инспекция архитектуры и градостроительства еще и палки в колеса КГГА втыкали, запретив проведение проверки строительства", – пишет Георгий Могильный.

Автор утверждает, что Минкульт не выполнил свои обязанности по подготовке документов, которые могли бы спасти историческое здание и другие объекты культурного наследия. В частности, саботировал выполнение Государственной антикоррупционной программы.

В Антикоррупционной стратегии на 2021 – 2025 годы (п. 3.5.2) предусмотрено установление запрета нового строительства и реконструкции в пределах исторических ареалов в случае отсутствия историко-архитектурных опорных планов (ИАОП). Кабмин... предусмотрел разработку соответствующего законопроекта. Исполнитель – Минкультуры. А сделано все должно было быть и подано на рассмотрение Кабмина для дальнейшего внесения в парламент еще год назад. Минкультуры ничего не сделало,

– говорится в публикации.



Усадьба до сноса / Фото предоставлено 24 Каналу

Исполняющий обязанности министра культуры несет персональную ответственность, подчеркивает автор.

Выполнение мероприятий Государственной антикоррупционной программы обеспечило бы зданию защиту от уничтожения. Выполнение этих мероприятий является обязательным (ст. 18-1 Закона "О предотвращении коррупции"), за обеспечение их выполнения персональную ответственность несет и.о. министра Ростислав Карандеев (ст. 18-2). Историческое здание уничтожено, а руководство Минкультуры до сих пор на своих должностях,

– отмечает Могильный.

Он отметил, что усадьба Зеленских, несмотря на историческую ценность, не соответствовала установленным Кабинетом министров критериям для признания памятником истории или архитектуры. Однако она находится в охранной зоне памятника архитектуры, что на ул. Конисского, 19. Этот факт мог бы спасти здание, но Минкультуры сорвало и подготовку документации по установлению границ и режимов использования зон охраны памятника на Конисского, 19.

Кроме того, Минкульт создал условия, при которых городские власти Киева не могли завершить работу над историко-архитектурным опорным планом.

"Его нельзя было утвердить, пока КГГА не обеспечит разработку научно-проектной документации по определению границ и режимов использования исторических ареалов. Это подчеркивало именно Минкультуры при согласовании проекта. Но с 26 мая 2022 года эту документацию невозможно разработать и утвердить. Внесенные Законом №1423-IX изменения требовали от Кабмина утвердить порядок разработки и утверждения и определить состав и содержание такой документации. Этого до сих пор не сделано, потому что Минкультуры сорвало подготовку проектов для утверждения правительством", – аргументирует эксперт.



Локация после сноса / Фото предоставлено 24 Каналу

В конце концов, Минкульт мог предоставить разъяснения относительно исторического статуса усадьбы Зеленских и запрета ее сноса, но не сделал даже этого, хотя в Минкультуры поступило 12 обращений от представителей общественных организаций, которые выражали обеспокоенность судьбой этого дома, говорится в статье.

Автор материала также отмечает, что Киевская городская власть в разные доступные способы пыталась защитить здание.