Про це пише експерт з питань містобудування, аналітик громадської ініціативи "Голка" Георгій Могильний. Детальніше – у матеріалі.

До теми Дозвіл не надавали: Мінкульт відреагував на знесення в Києві історичної Садиби Зеленських

Про що йдеться у публікації

"Мінкультури не виконало своїх обов’язків і прямо порушило вимоги законодавства. І за це Ростислав Карандєєв і керівники відповідальних підрозділів щонайменше мають бути звільнені. Мінкультури мало повноваження врятувати будівлю, але не діяло. А Мінінфраструктури й Державна інспекція архітектури та містобудування ще й палиці в колеса КМДА встромляли, заборонивши проведення перевірки будівництва", – пише Георгій Могильний.

Автор стверджує, що Мінкульт не виконав свої обов’язки з підготовки документів, які могли б врятувати історичну будівлю та інші об’єкти культурної спадщини. Зокрема, саботував виконання Державної антикорупційної програми.

В Антикорупційній стратегії на 2021 – 2025 роки (п. 3.5.2) передбачено встановлення заборони нового будівництва та реконструкції в межах історичних ареалів у разі відсутності історико-архітектурних опорних планів (ІАОП). Кабмін... передбачив розроблення відповідного законопроєкту. Виконавець – Мінкультури. А зроблено все мало бути й подано на розгляд Кабміну для подальшого внесення до парламенту ще рік тому. Мінкультури нічого не зробило,

– йдеться у публікації.



Садиба до знесення / Фото надане 24 Каналу

Виконувач обов'язків міністра культури несе персональну відповідальність, підкреслює автор.

Виконання заходів Державної антикорупційної програми забезпечило б будівлі захист від знищення. Виконання цих заходів є обов’язковим (ст. 18-1 Закону «Про запобігання корупції»), за забезпечення їх виконання персональну відповідальність несе т.в.о. міністра Ростислав Карандєєв (ст. 18-2). Історичну будівлю знищено, а керівництво Мінкультури досі на своїх посадах,

– наголошує Могильний.

Він зазначив, що садиба Зеленських, попри історичну цінність, не відповідала встановленим Кабінетом міністрів критеріям для визнання пам’яткою історії чи архітектури. Проте вона перебуває в охоронній зоні пам’ятки архітектури, що на вул. Кониського, 19. Цей факт міг би врятувати будівлю, але Мінкультури зірвало й підготовку документації зі встановлення меж і режимів використання зон охорони пам’ятки на Кониського, 19.

Крім того, Мінкульт створив умови, за яких міська влада Києва не могла завершити роботу над історико-архітектурним опорним планом.

"Його не можна було затвердити, доки КМДА не забезпечить розроблення науково-проєктної документації щодо визначення меж та режимів використання історичних ареалів. На цьому наголошувало саме Мінкультури під час погодження проєкту. Але з 26 травня 2022 року цю документацію неможливо розробити й затвердити. Внесені Законом №1423-IX зміни вимагали від Кабміну затвердити порядок розроблення та затвердження й визначити склад і зміст такої документації. Цього досі не зроблено, бо Мінкультури зірвало підготовку проєктів для затвердження урядом", – аргументує експерт.



Локація після знесення / Фото надане 24 Каналу

Зрештою, Мінкульт міг надати роз’яснення щодо історичного статусу садиби Зеленських та заборони її знесення, але не зробив навіть цього, хоча до Мінкультури надійшло 12 звернень від представників громадських організацій, які висловлювали занепокоєння долею цього будинку, йдеться у статті.

Автор матеріалу також зазначає, що Київська міська влада у різні доступні способи намагалася захистити будівлю.