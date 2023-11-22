Некоторые послы в НАТО считают, что премьер Нидерландов Марк Рютте блестяще справился бы на посту генсека Альянса. Украинская сторона предпочитает кандидата из восточной части Европы. Об этом сообщает корреспондентка 24 канала в Брюсселе.

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Рютте & Каллас

Во время конференции Politico Pro Defence представители Польши, Великобритании и Украины при НАТО обсудили кандидатов на руководящий пост в Альянсе.

Посол Польши Томаш Шатковский отметил, что Марк Рютте "очень хороший" кандидат. Впрочем, кого будет официально поддерживать Польша станет известно после формирования нового правительства. Представитель Великобритании Дэвид Кворри также поддержал кандидатуру Рютте.

Есть несколько имен, некоторые из них – очень серьезные имена. Шатковский вспомнил о том, кто, я уверен, блестяще справится с этой работой. Но есть процесс, который продлится еще некоторое время, прежде чем, по моему мнению, он станет более публичным,

– сказал Кворри.

Поскольку Украина не является членом НАТО, она не имеет возможности повлиять на то, кто станет новым генеральным секретарем. Глава Миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко говорит, что каждый новый генсек, который будет защищать интересы Украины и мобилизовать помощь союзников, будет лучшим выбором.

Однако я считаю, что, возможно, в какой-то момент для Альянса также пора обратить внимание на регион Восточной Европы,

– подчеркнула Галибаренко.

По словам дипломатки, она хотела бы увидеть в должности генсека представителя Восточной Европы, возможно, даже кого-то, из соседних с Украиной стран.

На уточняющий вопрос, могла бы это быть премьер Эстонии Кая Каллас, Галибаренко ответила: "Почему бы и нет?"

Выборы в США: что означает возвращение Трампа для НАТО

Польский дипломат Томаш Шатковский отметил, что на заседаниях члены Альянса пытаются не комментировать внутренние ситуации в странах. Впрочем, он призывает обращать внимание не только на риторику, которая иногда вызывает беспокойство, но и на поступки.

С точки зрения предыдущего президентства Дональда Трампа мы видели много разного. Я имею в виду, что были, знаете ли, сомнительные вещи… Но расходы в рамках Альянса увеличились и, я надеюсь, будут продолжать увеличиваться, а также возросло и присутствие американских военных в Европе,

– подчеркнул Шатковский.

Представитель Великобритании отметил, что лидерство США в Альянсе неизменно. Впрочем, Кворри призывает европейские страны вносить свой вклад и сосредоточиться на собственных инвестициях в оборону.

Наталья Галибаренко говорит, что вопрос о финансовой помощи от США для Украины до сих пор остается открытым. Поэтому украинская сторона продолжает тесно сотрудничать с Конгрессом по продолжению военной поддержки.

Мы понимаем, что впереди нас ждет сложный период, а потом придет весна, и снова должна быть обнародована новая стратегия, как мы будем продолжать эту войну в России, учитывая нашу победу. А что касается Трампа, я оставлю это по усмотрению американского народа. Мы были полностью удовлетворены текущим сотрудничеством с нынешним правительством и президентом Байденом,

– заявила Галибаренко.

Вероятные кандидаты в генсекы НАТО : 1 октября 2024 года полномочия Йенса Столтенберга в должности главы Альянса подойдут к концу. Кроме Рютте и Каллас, рассматривают кандидатуры главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, у которой также завершается каденция, эксглавы минобороны Британии Бен Воллеса и главы МИД Латвии Кришьяниса Кариньша.