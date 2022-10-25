Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Ранее сообщалось о том, может ли Украина договориться со странами Ближнего Востока .

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Коалиция вокруг Ирана

Пионтковский отметил, что против Ирана формируется мощная коалиция – Израиль, Турция и Азербайджан. Военное руководство этих стран встречалось в Баку и что-то обсуждало. Поэтому у Ирана сейчас огромные проблемы.

Иран – это фашистское государство, не скрывающее вместе со своими руководителями, своей цели – уничтожить еврейское государство полностью ядерным ударом. Для этого они готовят ядерную бомбу, и уже в недельном шаге от ее изготовления,

– отметил российский публицист.

Ответ Израиля

Он продолжил, что Израиль уже давно подготовил продуманный ответ – уничтожение всего ядерного потенциала Ирана. Согласие большинства арабских стран уже получено. В частности, и Саудовская Аравия, над территорией которой должны пролететь израильские самолеты.

"Американцы в свое время их останавливали. Это наследие Обамы, Байден иногда становился на сторону этой позиции. Сейчас это давление снижается", – подчеркнул российский оппозиционный политик.

Внутренние проблемы Ирана

По его словам, кроме того, у Ирана есть еще и свои внутренние проблемы. Мир якобы не замечает тех процессов, которые происходят в стране после убийства девушки полицией морали. Протесты не стихают по всему Ирану.

Есть еще один момент, что север Ирана населен азербайджанцами. Это так называемый иранский Азербайджан. Это почти половина населения страны,

– подчеркнул Пионтковский.

Российский публицист добавил, что в Турции уже даже создано руководство для Азербайджана. Поэтому Турция, Азербайджан и Израиль ждут соответствующих условий. Задача Израиля – нанести авиаудары, разрушив все ядерные объекты Ирана, задачи Азербайджана и Турции – освободить братский азербайджанский народ.

"Это реальные события в ближайшее время. Поэтому Израиль работает на общее дело по борьбе со свободой против тиранов. Однако у него своя программа, и он знает, как это сделать лучше в том регионе", – сказал российский оппозиционный политик.

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Украине необходима ПВО

По его мнению, Украине все же следует давить на Шольца, на Запад, чтобы ей передали ПВО, потому что Иран может дать свои ракеты России ранее вышеописанным процессам. У них свой тайминг, свои задачи.

Однако это такое кольцо анаконды, которое уже сжалось вокруг Ирана. Он не выйдет оттуда живым,

– подытожил Пионтковский.

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