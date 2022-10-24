В вопросе сотрудничества с Ираном по отношению к его правительству Украине уже можно ставить точку, но пытаться сотрудничать с другими иранскими силами, более близкими по позиции. Такое мнение в эфире 24 канала высказал директор Института ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

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Перспективы Украины на Ближнем Востоке

По мнению специалиста, если говорить об остальном Ближнем Востоке, в частности о государствах Персидского залива – здесь для Украины открываются невиданные ранее возможности для сотрудничества. В частности, и "благодаря" Ирану.

Наш опыт противодействия иранским дронам и ракетам может пригодиться тем странам Персидского залива, которые также страдают от них. Здесь мы можем запускать совместные программы, например, финансирование ракетных программ,

– убежден Игорь Семиволос.

Также Украина и государства Ближнего Востока могут сотрудничать по вопросам противовоздушной и противоракетной обороны. Эксперт убежден, что по этим направлениям есть хорошие перспективы для развития взаимоотношений.

"Я надеюсь, что украинская дипломатия именно в этом направлении активно работает. Особенно, что за последние полгода мы видим реальный прорыв. Мы видим создание нескольких новых институтов, непосредственно занимающихся вопросом развития отношений с Ближним Востоком. На этом направлении есть определенные успехи" , – отметил специалист.

Семиволос о перспективах Украины на Ближнем Востоке: смотрите видео

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