У питанні співпраці з Іраном щодо його уряду Україні вже можна ставити крапку, але намагатися співпрацювати з іншими іранськими силами, ближчими за позицією. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив директор Інституту близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

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Перспективи України на Близькому Сході

На думку фахівця, якщо говорити про решту Близького Сходу, зокрема про держави Перської затоки – тут для України відкриваються небачені раніше можливості для співпраці. Зокрема, і "завдяки" Ірану.

Наш досвід протидії іранським дронам і ракетам може бути в нагоді тим країнам Перської затоки, які також від них потерпають. Тут ми можемо запускати спільні програми, наприклад, фінансування ракетних програм,

– переконаний Ігор Семиволос.

Також Україна й держави Близького Сходу можуть співпрацювати в питаннях протиповітряної та протиракетної оборони. Експерт переконаний, що за цими напрямками є хороші перспективи для розвитку взаємовідносин.

"Я сподіваюся, що українська дипломатія саме в цьому напрямку активно працює. Особливо, що за останні пів року ми бачимо реальний прорив. Ми бачимо створення кількох нових інституцій, які безпосередньо займаються питанням розвитку відносин з Близьким Сходом. На цьому напрямку є певні успіхи", – відзначив фахівець.

Семиволос про перспективи України на Близькому Сході: дивіться відео

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