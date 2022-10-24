У питанні співпраці з Іраном щодо його уряду Україні вже можна ставити крапку, але намагатися співпрацювати з іншими іранськими силами, ближчими за позицією. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив директор Інституту близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
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Перспективи України на Близькому Сході
На думку фахівця, якщо говорити про решту Близького Сходу, зокрема про держави Перської затоки – тут для України відкриваються небачені раніше можливості для співпраці. Зокрема, і "завдяки" Ірану.
Наш досвід протидії іранським дронам і ракетам може бути в нагоді тим країнам Перської затоки, які також від них потерпають. Тут ми можемо запускати спільні програми, наприклад, фінансування ракетних програм,
– переконаний Ігор Семиволос.
Також Україна й держави Близького Сходу можуть співпрацювати в питаннях протиповітряної та протиракетної оборони. Експерт переконаний, що за цими напрямками є хороші перспективи для розвитку взаємовідносин.
"Я сподіваюся, що українська дипломатія саме в цьому напрямку активно працює. Особливо, що за останні пів року ми бачимо реальний прорив. Ми бачимо створення кількох нових інституцій, які безпосередньо займаються питанням розвитку відносин з Близьким Сходом. На цьому напрямку є певні успіхи", – відзначив фахівець.
Семиволос про перспективи України на Близькому Сході: дивіться відео
Роль держав Близького Сходу у війні Росії з Україною
- Іран – це найяскравіший приклад, адже він бере безпосередню участь у російсько-українській війні. Авторитарна держава надає Росії ракети та дрони, а її інструктори вчать росіян усім цим користуватися просто на фронті.
- Ізраїль – його роль не настільки активна, за що державу часто критикують. Адже його ситуація війни проти Сирії та Ірану має безліч паралелей з війною за незалежність України проти Росії. Втім, нещодавно Ізраїль таки активізувався. Він знищив завод збору іранських дронів у Сирії, а ймовірний прем'єр Біньямін Нетаньяху заявив про готовність розглянути питання зброї для України.
- Саудівська Аравія – це один з близьких союзників США на Близькому Сході, тому його непомітна активність дещо дивує. Втім, Ріяду варто подякувати бодай за участь у звільнення українських військових з російського полону. Також держава надає Україні гуманітарну допомогу.
- Сирія – як вже згадувалося, допомагає Ірану зі збиранням дронів, які потім Росія використовує проти України. Також була інформація навесні про відправку режимом Башара Асада найманців для війни на боці Росії.