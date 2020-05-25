Кто за проезд будет платить: депутат Тищенко проехался в маршрутке "зайцем" – видео

Водитель киевской маршрутки 25 мая утверждает, что народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко не заплатил ему за проезд. Нардеп проехал одну остановку, сфотографировался и вышел.

По словам водителя, Тищенко зашел в маршрутку с помощником или охранником. Об этом он рассказал в комментарии журналисту Василию Крутчаку.

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После этого нардеп пересел в автомобиль, который ехал за автобусом.

За проезд Тищенко, по словам водителя, платить отказался, сославшись на то, что у депутатов есть льготы на проезд в общественном транспорте.

Обратите внимание! Фото своей поездки Тищенко опубликовал на своей фейсбук-странице, однако впоследствии оно исчезло оттуда. Остался только пост, а нардеп вспоминает, что на днях проверял санитарные условия в транспорте.

Могут ли депутаты не платить за проезд?Нет. На самом деле народные избранники должны оплачивать проезд в общественном транспорте. После этого государство компенсирует им стоимость проезда.

Смотрите видео рассказа водителя о поездке Тищенко в маршрутке:

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