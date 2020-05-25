Кто за проезд будет платить: депутат Тищенко проехался в маршрутке "зайцем" – видео
Водитель киевской маршрутки 25 мая утверждает, что народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко не заплатил ему за проезд. Нардеп проехал одну остановку, сфотографировался и вышел.
По словам водителя, Тищенко зашел в маршрутку с помощником или охранником. Об этом он рассказал в комментарии журналисту Василию Крутчаку.
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После этого нардеп пересел в автомобиль, который ехал за автобусом.
За проезд Тищенко, по словам водителя, платить отказался, сославшись на то, что у депутатов есть льготы на проезд в общественном транспорте.
Обратите внимание! Фото своей поездки Тищенко опубликовал на своей фейсбук-странице, однако впоследствии оно исчезло оттуда. Остался только пост, а нардеп вспоминает, что на днях проверял санитарные условия в транспорте.
Могут ли депутаты не платить за проезд?Нет. На самом деле народные избранники должны оплачивать проезд в общественном транспорте. После этого государство компенсирует им стоимость проезда.
Смотрите видео рассказа водителя о поездке Тищенко в маршрутке:
Что известно о скандальном Николае Тищенко
- Николай Тищенко до попадания в Верховную Раду был известным ресторатором. В частности, именно он после Ольги Фреймут вел шоу "Ревизор". Скандалы с его участием начались еще во время выборов, когда он на своем округе призвал всех жителей на обеды в свои рестораны. Бесплатные обеды выдавали только после демонстрации прописки.
- После попадания в Раду Тищенко неоднократно ловили на довольно странном поведении в отношении журналистов. Депутат мог хамить журналистам, предлагать выпить воды вместо задавания вопросов, или просто уходить от вопросов.
- Последним громким скандалом стала история с его рестораном "Велюр", который работал во время карантина. Тищенко заявил, что ресторан работает как своеобразный штаб и там он проводит единичные личные встречи.
- Сам Тищенко уверяет, что заведение заплатит штраф, если зафиксируют нарушение закона. Впоследствии Аваков сообщил, что его зафиксировали.