Хто за проїзд платитиме: депутат Тищенко проїхався в маршрутці "зайцем" – відео

Водій київської маршрутки 25 травня стверджує, що народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко не заплатив йому за проїзд. Нардеп проїхався одну зупинку, сфотографувався та вийшов.

За словами водія, Тищенко зайшов у маршрутку з помічником, або охоронцем. Про це він розповів в коментарі журналісту Василю Крутчаку.

Цікаво Для інших буде прикладом: що Зеленський сказав Тищенку через "Велюр"

Після цього нардеп пересів в автомобіль, який їхав за автобусом.

За проїзд Тищенко, зі слів водія, платити відмовився, пославшись на те, що у депутатів є пільги на проїзд в громадському транспорті.

Зверніть увагу! Фото своєї поїздки Тищенко опублікував на своїй фейсбук-сторінці, проте згодом воно зникло звідти. Залишився лише пост, а нардеп згадує, що на днях перевіряв санітарні умови в транспорті.

Чи можуть депутати не платити за проїзд? Ні. Насправді народні обранці повинні оплачувати проїзд у громадському транспорті. Після цього держава компенсує їм вартість проїзду.

Дивіться відео розповіді водія про поїздку Тищенка в маршрутці:

Що відомо про скандального Миколу Тищенка

Микола Тищенко до потрапляння у Верховну Раду був відомим ресторатором. Зокрема, саме він після Ольги Фреймут вів шоу "Ревізор". Скандали за його участі розпочалися ще під час виборів, коли він на своєму окрузі закликав усіх мешканців на обіди у свої ресторани. Безкоштовні обіди видавали лише після демонстрації прописки.

Після потрапляння у Раду Тищенка неодноразово ловили на доволі дивній поведінці щодо журналістів. Депутат міг грубіянити журналістам, пропонувати випити води замість задавати питання чи просто втікати від запитань.

Останнім гучним скандалом стала історія з його рестораном "Велюр", який працював під час карантину. Тищенко заявив, що ресторан працює як своєрідний штаб і там він проводить поодинокі особисті зустрічі.

Сам Тищенко запевняє, що заклад заплатить штраф, якщо зафіксують порушення закону. Згодом Аваков повідомив, що його таки зафіксували.

До теми Для інших буде прикладом: що Зеленський сказав Тищенку через "Велюр"