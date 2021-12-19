Новые правила заработали с 15 декабря. Водители рассказали, что без COVID-документов в Польшу не попасть.
По теме Польша изменила правила въезда для украинцев: кому не нужно сдавать ПЦР-тест
"Вчера мы приехали под вечер. Поляки без теста на коронавирус не пускают в страну. Никто ни о чем не предупреждал, я нигде ничего не читал, я лично не видел такого", – сказал водитель грузовика Владимир Вивчарук.
Так уже второй раз слышу от других, что это произошло внезапно в 12 ночи 15 декабря,
– добавил он.
Что нужно кроме вакцинации
Кроме полной вакцинации, потребовали также негативный тест на коронавирус, который действителен в течение 24 часов. В противном случае нужно пройти двухнедельную изоляцию. Поэтому на пункте пропуска Ягодин 16 декабря образовалась очередь из полутысячи грузовиков.
"С 12:30 до 1:00 ночи стоим. Это же ввели, тест берут. Нас не предупредили. Нам сказали 15 числа, когда уже был загружен", – рассказал водитель грузовика Николай Пегета.
Водитель грузовика Николай Пегета / Скриншот с видео 24 каналу
Что делают пограничники
Информацию о введении ограничений правительство Польши обнародовало еще 3 недели назад. Однако для большинства они стали настоящим сюрпризом.
Автоперевозчики и водители не ожидали, что нововведения коснутся и их. В то же время, пограничники в первые дни заявляли, что делают все возможное, чтобы увеличить пропускную способность.
Мы, со своей стороны, усилили выездное направление, усилили количество инспекторов, которые осуществляют оформление . В настоящее время мы фактически делаем 30 – 35 оформлений в час
Кому выгодны очереди
Нашлись и те, кто придумал, как немного заработать на бешеных очередях. Экспресс-лаборатория, производящая тесты на коронавирус вблизи пункта пропуска, подняла на них цены. За экспресс-исследование сначала брали 500 гривен, а уже на следующий день 650 гривен.
"Это же антиген-тест. Его делать 10 – 15 минут", – отметила лаборантка Галина.
Если сдать тест в городе, то гарантий, что успеешь проехать за 24 часа, никаких. Вскоре на границу также прибыла и государственная лаборатория.
Сами перевозчики будут знать, где можно сделать, как можно, и соответственно эта ситуация урегулируется. В государственном учреждении цена 300 гривен. Бумажного теста достаточно, потому что их в "Дию" не вносят.
На что влияют очереди транспорта
Перед выходными ситуация на польской границе начала улучшаться. Очереди постепенно уменьшались, а уже 17 декабря Польша изменила правила въезда и внесла водителей фур в категорию лиц, которым для въезда не нужен ПЦР-тест. Эти ограничения также не распространяются на детей и студентов.
Это касается всех граждан Украины, за исключением детей и их опекунов и попечителей, учеников высших учебных заведений как Республики Польша, так и других иностранных государств Европейского Союза.
Однако для большинства украинцев ограничения остаются в силе до 31 января. На скопление также влияет предпраздничный период, потому что большинство водителей пытается пересечь границу до Рождества 25 декабря, чтобы не застрять в Европе на праздники.
Что происходит на границе с Польшей: смотрите видео