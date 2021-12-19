Новые правила заработали с 15 декабря. Водители рассказали, что без COVID-документов в Польшу не попасть.

По теме Польша изменила правила въезда для украинцев: кому не нужно сдавать ПЦР-тест

"Вчера мы приехали под вечер. Поляки без теста на коронавирус не пускают в страну. Никто ни о чем не предупреждал, я нигде ничего не читал, я лично не видел такого", – сказал водитель грузовика Владимир Вивчарук.

Так уже второй раз слышу от других, что это произошло внезапно в 12 ночи 15 декабря,

– добавил он.

Что нужно кроме вакцинации

Кроме полной вакцинации, потребовали также негативный тест на коронавирус, который действителен в течение 24 часов. В противном случае нужно пройти двухнедельную изоляцию. Поэтому на пункте пропуска Ягодин 16 декабря образовалась очередь из полутысячи грузовиков.

"С 12:30 до 1:00 ночи стоим. Это же ввели, тест берут. Нас не предупредили. Нам сказали 15 числа, когда уже был загружен", – рассказал водитель грузовика Николай Пегета.

Водитель грузовика Николай Пегета / Скриншот с видео 24 каналу

Что делают пограничники

Информацию о введении ограничений правительство Польши обнародовало еще 3 недели назад. Однако для большинства они стали настоящим сюрпризом.

Автоперевозчики и водители не ожидали, что нововведения коснутся и их. В то же время, пограничники в первые дни заявляли, что делают все возможное, чтобы увеличить пропускную способность.

Мы, со своей стороны, усилили выездное направление, усилили количество инспекторов, которые осуществляют оформление . В настоящее время мы фактически делаем 30 – 35 оформлений в час Артем Гузь Руководитель Волынской таможни

Кому выгодны очереди

Нашлись и те, кто придумал, как немного заработать на бешеных очередях. Экспресс-лаборатория, производящая тесты на коронавирус вблизи пункта пропуска, подняла на них цены. За экспресс-исследование сначала брали 500 гривен, а уже на следующий день 650 гривен.

"Это же антиген-тест. Его делать 10 – 15 минут", – отметила лаборантка Галина.

Если сдать тест в городе, то гарантий, что успеешь проехать за 24 часа, никаких. Вскоре на границу также прибыла и государственная лаборатория.

Сами перевозчики будут знать, где можно сделать, как можно, и соответственно эта ситуация урегулируется. В государственном учреждении цена 300 гривен. Бумажного теста достаточно, потому что их в "Дию" не вносят. Наталия Янко Руководитель Волынского центра контроля и профилактики болезней

На что влияют очереди транспорта

Перед выходными ситуация на польской границе начала улучшаться. Очереди постепенно уменьшались, а уже 17 декабря Польша изменила правила въезда и внесла водителей фур в категорию лиц, которым для въезда не нужен ПЦР-тест. Эти ограничения также не распространяются на детей и студентов.

Это касается всех граждан Украины, за исключением детей и их опекунов и попечителей, учеников высших учебных заведений как Республики Польша, так и других иностранных государств Европейского Союза. Сергей Лозинский Руководитель Волынского пограничного отряда

Однако для большинства украинцев ограничения остаются в силе до 31 января. На скопление также влияет предпраздничный период, потому что большинство водителей пытается пересечь границу до Рождества 25 декабря, чтобы не застрять в Европе на праздники.

Что происходит на границе с Польшей: смотрите видео