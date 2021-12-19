Нові правила запрацювали з 15 грудня. Водії розповіли, що без COVID-документів до Польщі не потрапити.

До теми Польща змінила правила в'їзду для українців: кому не потрібно здавати ПЛР-тест

"Учора ми приїхали під вечір. Поляки без тесту на коронавірус не пускають у державу. Ніхто ні про що не попереджав, я ніде нічого не читав, я особисто не бачив такого", – сказав водій вантажівки Володимир Вівчарук.

Так уже вдруге чую від інших, що це сталося раптово о 12 ночі 15 грудня,

– додав він.

Що потрібно крім вакцинації

Окрім повної вакцинації, почали вимагати також негативний тест на коронавірус, який дійсний протягом 24 годин. В іншому випадку потрібно пройти двотижневу ізоляцію. Через це на пункті пропуску Ягодин 16 грудня утворилася черга із пів тисячі вантажівок.

"З 12:30 на 1:00 ночі стоїмо. Це ж ввели, тест беруть. Нас не попередили. Нам сказали 15 числа, коли вже був завантажений", – розповів водій вантажівки Микола Пегета.



Водій вантажівки Микола Пегета / Скриншот з відео 24 каналу

Що роблять прикордонники

Інформацію про запровадження обмежень уряд Польщі оприлюднив ще 3 тижні тому. Проте для більшості вона стала справжнім сюрпризом.

Автоперевізники й водії не чекали, що нововведення зачеплять і їх. Водночас прикордонники у перші дні заявляли, що роблять усе можливе, аби збільшити пропускну спроможність.

Ми, зі свого боку, посилили виїзний напрям, посилили кількість інспекторів, які здійснюють оформлення. На даний час ми фактично робимо 30 – 35 оформлень за годину Артем Гузь Керівник Волинської митниці

Кому вигідні черги

Знайшлись і ті, хто вигадав, як трохи заробити на шалених чергах. Експрес-лабораторія, що робить тести на коронавірус поблизу пункту пропуску, підняла на них ціни. За експрес-дослідження спочатку брали 500 гривень, а вже наступного дня 650 гривень.

"Це ж антиген-тест. Його робити 10 – 15 хвилин", – зазначила лаборантка Галина.

Якщо здати тест у місті, то гарантій, що встигнеш проїхати за 24 години, жодних. Згодом до кордону також прибула і державна лабораторія.

Самі перевізники знатимуть, де можна зробити, як можна зробити й, відповідно, ця ситуація врегулюється. У державній установі ціна 300 гривень. Паперового достатньо тесту, тому що їх в "Дію" не вносять. Наталія Янко Керівниця Волинського центру контролю та профілактики хвороб

На що впливають черги транспорту

Перед вихідними ситуація на польському кордоні почала покращуватися. Черги поступово зменшувалися, а вже 17 грудня Польща змінила правила в'їзду й внесла водіїв фур до категорії осіб, яким для в'їзду не потрібен ПЛР-тест. Ці обмеження також не поширюються на дітей та студентів.

Це стосується всіх громадян України, за винятком дітей та їхніх опікунів і піклувальників, які є учнями вищих навчальних закладів як Республіки Польща, так і інших іноземних держав Європейського Союзу. Сергій Лозінський Керівник Волинського прикордонного загону

Однак для більшості українців обмеження залишаються чинними до 31 січня. На скупчення також впливає передсвятковий період, бо більшість водіїв намагається перетнути кордон до Різдва 25 січня, аби не застрягнути в Європі на свята.

Що відбувається на кордоні з Польщею: дивіться відео