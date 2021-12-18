Однак вже з 18 грудня Польща дещо змінила правила в'їзду в країну. Так, влада вирішила розширити список осіб, які не повинні робити тестування.
Важливо У Польщі на Омікрон захворіла маленька дитина
Актуальні правила в'їзду у Польщу
Під час перетину кордону Польщу особи мають надати представникам прикордонної служби, крім сертифіката про вакцинацію, результати негативного діагностичного тесту на COVID-19, польською або англійською мовами, зробленого не раніше ніж за 24 години до перетину кордону.
Водночас від тестування звільняються:
- учні, які навчаються на території Польщі чи в сусідній країні та опікуни, що їх супроводжують,
- діти, що відвідують дитячі садочки на території Польщі та сусідніх держав у супроводі опікунів.
З 18 грудня цей перелік розширився і до нього включили:
- дітей до 5 років;
- осіб, які складають випускні іспити у школах, ліцеях та вищих навчальних закладах, іспити, які підтверджують кваліфікацію професії, що проводять екзаменаційні комісії та опікуни цих осіб;
- громадян, які перетинають кордон у межах виконання робіт (водії вантажних транспортних засобів, члени екіпажів повітряних суден, обслуговуючий персонал потягів, члени екіпажу морських суден, особи, які працюють у медичних закладах).
Зауважимо, що після посилення обмежень на в'їзд на кордоні з сусідньою Польщею утворились черги з авто. Так, 15 грудня на пункті пропуску "Шегині" в черзі очікували на перетин 150 автівок та 180 вантажівок. На іншому пункті пропуску у Краковці черга становила до 100 машин.
Очільник МОЗ України Віктор Ляшко розповів про Омікрон: дивіться відео
Окрім Польщі, ще одна країна ЄС, Італія, також ввела обмеження через поширення штаму коронавірусу "Омікрон". Туди вирішили не пускати також навіть вакцинованих мандрівників з України.