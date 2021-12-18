Однак вже з 18 грудня Польща дещо змінила правила в'їзду в країну. Так, влада вирішила розширити список осіб, які не повинні робити тестування.

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Актуальні правила в'їзду у Польщу

Під час перетину кордону Польщу особи мають надати представникам прикордонної служби, крім сертифіката про вакцинацію, результати негативного діагностичного тесту на COVID-19, польською або англійською мовами, зробленого не раніше ніж за 24 години до перетину кордону.

Зверніть увагу! Термін дії тесту слід рахувати від часу, коли ви цей тест зробили.

Водночас від тестування звільняються:

учні, які навчаються на території Польщі чи в сусідній країні та опікуни, що їх супроводжують,

діти, що відвідують дитячі садочки на території Польщі та сусідніх держав у супроводі опікунів.

З 18 грудня цей перелік розширився і до нього включили:

дітей до 5 років;

осіб, які складають випускні іспити у школах, ліцеях та вищих навчальних закладах, іспити, які підтверджують кваліфікацію професії, що проводять екзаменаційні комісії та опікуни цих осіб;

громадян, які перетинають кордон у межах виконання робіт (водії вантажних транспортних засобів, члени екіпажів повітряних суден, обслуговуючий персонал потягів, члени екіпажу морських суден, особи, які працюють у медичних закладах).

Зауважимо, що після посилення обмежень на в'їзд на кордоні з сусідньою Польщею утворились черги з авто. Так, 15 грудня на пункті пропуску "Шегині" в черзі очікували на перетин 150 автівок та 180 вантажівок. На іншому пункті пропуску у Краковці черга становила до 100 машин.

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Окрім Польщі, ще одна країна ЄС, Італія, також ввела обмеження через поширення штаму коронавірусу "Омікрон". Туди вирішили не пускати також навіть вакцинованих мандрівників з України.