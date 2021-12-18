Однако уже с 18 декабря Польша изменила правила въезда в страну. Так, власти решили расширить список лиц, которые не должны делать тестирование.

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Актуальные правила въезда в Польшу

Во время пересечения границы Польшу лица должны предоставить представителям пограничной службы, кроме сертификата о вакцинации, результаты негативного диагностического теста на COVID-19, польском или английском языках, сделанной не ранее чем за 24 часа до пересечения границы.

Обратите внимание! Срок действия теста следует считать от времени, когда вы этот тест сделали.

Время от тестирования освобождаются:

учащиеся, обучающиеся на территории Польши или в соседней стране и опекуны, которые их сопровождают,

дети, посещающие детские сады на территории Польши и соседних государств в сопровождении опекунов.

С 18 декабря этот перечень расширился и в него включили:

детей до 5 лет;

лиц, которые сдают выпускные экзамены в школах, лицеях и высших учебных заведениях, экзамены, подтверждающие квалификацию профессии, которые проводят экзаменационные комиссии и опекуны этих лиц;

граждан, которые пересекают границу в рамках выполнения работ (водители грузовых транспортных средств, члены экипажей воздушных судов, обслуживающий персонал поездов, члены экипажа морских судов, лица, которые работают в медицинских учреждениях).

Заметим, что после усиления ограничений на въезд на границе с соседней Польшей образовались очереди из авто. Так, 15 декабря на пункте пропуска "Шегини" в очереди ожидали сечение 150 автомобилей и 180 грузовиков. На другом пункте пропуска в Краковце очередь составляла до 100 машин.

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Кроме Польши, еще одна страна ЕС, Италия, также ввела ограничения из-за распространения коронавирус штамма "Омикрон". Туда решили не пускать даже вакцинированных путешественников из Украины.