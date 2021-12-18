Однако уже с 18 декабря Польша изменила правила въезда в страну. Так, власти решили расширить список лиц, которые не должны делать тестирование.
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Актуальные правила въезда в Польшу
Во время пересечения границы Польшу лица должны предоставить представителям пограничной службы, кроме сертификата о вакцинации, результаты негативного диагностического теста на COVID-19, польском или английском языках, сделанной не ранее чем за 24 часа до пересечения границы.
Время от тестирования освобождаются:
- учащиеся, обучающиеся на территории Польши или в соседней стране и опекуны, которые их сопровождают,
- дети, посещающие детские сады на территории Польши и соседних государств в сопровождении опекунов.
С 18 декабря этот перечень расширился и в него включили:
- детей до 5 лет;
- лиц, которые сдают выпускные экзамены в школах, лицеях и высших учебных заведениях, экзамены, подтверждающие квалификацию профессии, которые проводят экзаменационные комиссии и опекуны этих лиц;
- граждан, которые пересекают границу в рамках выполнения работ (водители грузовых транспортных средств, члены экипажей воздушных судов, обслуживающий персонал поездов, члены экипажа морских судов, лица, которые работают в медицинских учреждениях).
Заметим, что после усиления ограничений на въезд на границе с соседней Польшей образовались очереди из авто. Так, 15 декабря на пункте пропуска "Шегини" в очереди ожидали сечение 150 автомобилей и 180 грузовиков. На другом пункте пропуска в Краковце очередь составляла до 100 машин.
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Кроме Польши, еще одна страна ЕС, Италия, также ввела ограничения из-за распространения коронавирус штамма "Омикрон". Туда решили не пускать даже вакцинированных путешественников из Украины.