Инфицированной девочке всего 3 года. Об этом сообщили в прессслужбе Министерства здравоохранения Польши.
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Второй случай Омикрона в Польше
После того, как в Польше обнаружили первый случай коронавируса варианта Омикрон 16 декабря 2021 года, уже на следующий день в стране зафиксировали еще одно заражение новым штаммом.
Что известно о ребенке
- Девочка живет в Варшаве.
- 14 декабря она получила положительный результат ПЦР-теста.
- Позже образец секвенировали в лаборатории в Катовице.
Больше подробностей пока нет. Проводят эпидемиологическое расследование.
Штамм коронавируса Омикрон: симптомы и последние новости
- Сейчас случаи заражения Омикроном зафиксировали уже почти в 80 странах.
- Имеющиеся вакцины не слишком эффективны против этого штамма. Препарат от Pfizer обеспечил только 33% защиты.
- Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что количество случаев инфицирования этим штаммом удваивается каждые 2 – 3 недели.
- Также этот вариант в 70 раз быстрее размножается в тканях бронхов пациентов. Но в 10 раз медленнее в легких.
- ВОЗ заявила, что штамм вызывает болезнь в легкой форме. Основными его симптомами считают сухой кашель, общую боль по всему телу, ночную потливость и лихорадку.
- Хотя иногда этот штамм может проявляться нетипичными признаками. Часто первые симптомы этого штамма путают с обычным ОРВИ.