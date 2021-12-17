Инфицированной девочке всего 3 года. Об этом сообщили в прессслужбе Министерства здравоохранения Польши.

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Второй случай Омикрона в Польше

После того, как в Польше обнаружили первый случай коронавируса варианта Омикрон 16 декабря 2021 года, уже на следующий день в стране зафиксировали еще одно заражение новым штаммом.

Что известно о ребенке

Девочка живет в Варшаве.

14 декабря она получила положительный результат ПЦР-теста.

Позже образец секвенировали в лаборатории в Катовице.

Больше подробностей пока нет. Проводят эпидемиологическое расследование.

Напомним, с 15 декабря Польша ужесточила ограничения на въезд из Украины. Путешественники, даже вакцинированные, должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный не ранее чем за 24 часа до поездки.

Штамм коронавируса Омикрон: симптомы и последние новости

Сейчас случаи заражения Омикроном зафиксировали уже почти в 80 странах.

Имеющиеся вакцины не слишком эффективны против этого штамма. Препарат от Pfizer обеспечил только 33% защиты.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что количество случаев инфицирования этим штаммом удваивается каждые 2 – 3 недели.

Также этот вариант в 70 раз быстрее размножается в тканях бронхов пациентов. Но в 10 раз медленнее в легких.

ВОЗ заявила, что штамм вызывает болезнь в легкой форме. Основными его симптомами считают сухой кашель, общую боль по всему телу, ночную потливость и лихорадку.

Хотя иногда этот штамм может проявляться нетипичными признаками. Часто первые симптомы этого штамма путают с обычным ОРВИ.

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