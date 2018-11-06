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      "Кто довел Украину до такого": шоумен Коляденко жестко высказался об оккупации Донбасса

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      Дима Коляденко высказался об оккупации Донбасса
      Дима Коляденко высказался об оккупации Донбасса / Фото из открытых источников

      Украинский шоумен, хореограф и телеведущий Дмитрий Коляденко возмутился тем, что Россия оккупировала Донбасс и Крым и не понимает, кто допустил, что чужие люди зашли и захватили украинскую территорию.

      Об этом известный артист заявил во время чата на "Главреде".

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      "Я вообще не понимаю, как мы могли допустить такую ситуацию на территории нашей страны. Как мы могли допустить, чтобы чужие люди зашли на нашу территорию, и отняли часть нашей земли", – недоумевает шоумен.

      Хореограф вспомнил, как проходил службу в армии, и отметил, что ему сложно понять, как Россия сумела отобрать украинские территории.

      "Вот я был в армии и ходил в караулы. Мне давали автомат. Было такое правило: когда я стоял на страже (ведь я охранял и склады с боеприпасами, и танки, и другие объекты), и кто заходил на охраняемую территорию, я обязан был сказать: "Стой, кто идет?"; если в ответ молчание, то я во второй раз должен был сказать: "Стой, кто идет?" и сделать предупредительный выстрел в воздух. И, если этот человек бежит на меня, я по закону имею право стрелять в нарушителя, а потом за это уехать на десять дней в отпуск", – вспомнил Коляденко.

      Шоумен подчеркнул, что оккупация территорий Украины, в частности Донбасса и Крыма, и бездействие власти при этом – не просто хамство.

      Это уже не просто хамство, а какой-то пи**ец! Кто такое мог допустить, чтобы посторонние люди толпами заехали, завезли свои боеприпасы на нашу территорию? Это все равно, что кто-то бы пришел ко мне в дом и разложился там. Я вообще не понимаю, почему у нас так получилось, кто довел Украину до такой ситуации,
      – отметил Коляденко.

      Напомним, ранее известная украинская гимнастка Лилия Подкопаева заявила, что считает Россию агрессором, который четыре года назад незаконно оккупировал украинский Крым и развязал войну на Донбассе.

      Кто такой Дмитрий Коляденко? Украинский хореограф, танцовщик, певец и телеведущий. Является основателем балета Дмитрия Коляденко, который гастролирует как отдельная творческая единица. Был хореографом номеров участников телепроекта "Шанс" и ведущим программы "Шоумания". Также был женат на хореографе Елене Коляденко и певице Ирине Билык.

      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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