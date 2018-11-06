"Хто довів Україну до такого": шоумен Коляденко жорстко висловився про окупацію Донбасу

Український шоумен, хореограф і телеведучий Дмитро Коляденко обурився тим, що Росія окупувала Донбас і Крим і не розуміє, хто допустив, що чужі люди зайшли і загарбали українську територію.

Про це відомий артист заявив під час чату на "Главреді".

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"Я взагалі не розумію, як ми могли допустити таку ситуацію на території нашої країни. Як ми могли допустити, щоб чужі люди зайшли на нашу територію, відняли частину нашої землі", – дивується шоумен.

Хореограф пригадав, як проходив службу в армії, і зауважив, що йому складно зрозуміти, як Росія зуміла відібрати українські території.

"От я був в армії та ходив у караули. Мені давали автомат. Було таке правило: коли я стояв на варті (адже я охороняв і склади з боєприпасами, і танки, й інші об'єкти), і хтось заходив на територію, що охороняється, я зобов'язаний був сказати: "Стій, хто йде?"; якщо у відповідь мовчання, то я вдруге повинен був сказати: "Стій, хто йде?", і зробити попереджувальний постріл у повітря. І, якщо ця людина біжить на мене, я за законом маю право стріляти у порушника, а потім за це виїхати на десять днів у відпустку", – пригадав Коляденко.

Шоумен підкреслив, що окупація територій України, зокрема Донбасу і Криму, та бездіяльність влади при цьому - не просто хамство.

Це вже не просто хамство, а якийсь пи**ець! Хто таке міг допустити, щоб сторонні люди заїхали натовпами, завезли свої боєприпаси на нашу територію? Це все одно, що хтось би прийшов до мене в будинок і розклався там. Я взагалі не розумію, чому у нас так вийшло, хто довів Україну до такої ситуації,

– наголосив Коляденко.

Нагадаємо, раніше відома українська гімнастка Лілія Подкопаєва заявила, що вважає Росію агресором, який чотири роки тому незаконно окупувала український Крим і розв'язала війну на Донбасі.

Хто такий Дмитро Коляденко? Український хореограф, танцівник, співак і телеведучий. Є засновником балету Дмитра Коляденка, який гастролює як окрема творча одиниця. Був хореографом номерів учасників телепроекту "Шанс" та ведучим програми "Шоуманія". Також був одружений з хореографом Оленою Коляденко та співачкою Іриною Білик.