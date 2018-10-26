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      Донецьк був, є і буде Україною, – Лілія Подкопаєва зробила потужну заяву про агресію РФ

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      Лілія Подкопаєва звинуватила Росію в агресії проти україни
      Лілія Подкопаєва звинуватила Росію в агресії проти україни / Фото з відкритих джерел

      Відома українська гімнастка Лілія Подкопаєва заявила, що вважає Росію агресором, який чотири роки тому незаконно окупувала український Крим і розв'язала війну на Донбасі.

      Про це спортсменка розповіла в інтерв'ю "Гордону".

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      У 2014 році Російська Федерація анексувала Крим, почала військові дії на Донбасі. Відтоді я не можу поїхати в Донецьк, на могили бабусі й діда. Не можу провідати своїх тренерів, які живуть там. Спочатку ми намагалися з'ясувати позиції. Я зрозуміла, що там все вже глибоко зайшло, що пропаганда робить свою справу. Ми все-таки з різних боків. Мене сильно і боляче ранить, що з рідними, близькими людьми ми не знайшли точок дотику,
      – розповіла Подкопаєва.

      Олімпійська чемпіонка розповіла, що у Донецьку залишилися працювати її тренер та хореограф. Окрім того, в окупованому місті досі функціонує гімнастичний зал і Палац спорту "Динамо", де проводяться змагання.

      "Коли я бачу прапори, але не жовто-блакитні – боляче. Для мене Донецьк був, є і буде Україною", – наголосила вона. 

      За словами спортсменки, вона навіть у страшному ні не могла уявити, що Росія нападе на Україну.

      "Із Російською Федерацією нас пов'язує історія. Не завжди приємна, але тим не менше. Почавши всю цю катавасію, воєнні дії, розпалили вогонь між двома братніми державами. Хоча культурно, економічно у нас усе одно багато спільного. Може це прозвучить по-дитячому, але я сподіваюся і вірю, що найближчим часом воєнні дії на Донбасі припиняться, коли буде підписано мирний договір", – наголосила Подкопаєва.

      Гімнастка також розповіла, що кожного разу, як приїжджає в Україну, то відвідує бійців у воєнному госпіталі.

      "Ми бачимо – борт за бортом, поранені надходять і надходять. Якщо здається, що все трохи вщухло, – то ні, цього не сталося. Я щоразу кажу: "Хлопці, спасибі вам за те, що ви даєте нам можливість дивитися на це сонце, дихати цим повітрям, усміхатися, радіти, виховувати дітей". Болісний момент, коли гинуть наші найкращі... Пережити це... Коли це все закінчиться?!", – додала чемпіонка.

      До слова, Лілія Подкопаєва вже багато років дружить з співачкою Ані Лорак, яа останнім часом живе та гастролює Росією. Крім того, співачка є хресною доньки спортсменки. А нещодавно Ані Лорак і Подкопаєва зустрілися в Києві.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Анексія Криму Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Донецька
      Джерело: 24 Канал
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