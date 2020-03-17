Кто финансирует возвращение украинцев из-за границы: ответ Новикова

От 17 марта Украина прекращает международное авиасообщение с другими государствами, поэтому авиакомпании не смогут пускать свои самолеты на рейсы. Несмотря на то, что Украина вернула уже несколько тысяч граждан домой, тысячи украинцев все еще остаются за рубежом.

В частности, более 100 человек могут вылететь из Шри-Ланки, поскольку отменили их рейс. Советник министра инфраструктуры Украины Кирилл Новиков в эфире программы "Политбюро" на 24 канале отметил, что это все беспрецедентные меры, с которыми столкнулась Украина.

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По его словам, целесообразнее, чтобы пример с украинцами на Шри-Ланке прокомментировали представители МИД Украины.

Впрочем, он рассказал, что сегодня ежедневно осуществляются рейсы из зарубежных стран, сотрудничающих с нашим государством. Финансирование возврата украинцев происходит средствами авиакомпаний, организующих перелеты.

Прежде всего забирают людей, которые имели обратный билет на разные даты. В частности, речь идет о людях, которые отдыхали на разных курортах,

– пояснил Кирилл Новиков.

Советник министра инфраструктуры Украины рассказал, что для этого Министерство инфраструктуры создало телеграмм-канал, в котором сообщает, сколько людей ежедневно возвращаются в Украину.

По состоянию на 17 марта из-за границы со Словенией массово забирают украинцев. Они должны подписать документ, что пойдут на самоизоляцию.

Кирилл Новиков отметил, что всем этим людям должны осуществить проверку состояния здоровья, скрининг, провести медицинские анализы. Он добавил, что, возможно, так случится, что часть жителей придется изолировать, или заставить выполнять эту подписку. Речь идет о тех, у кого будут подтверждены определенные симптомы коронавирусной инфекции.

Хочу сказать, что, например, в некоторых странах ввели штрафы за невыполнение требований по самоизоляции. Мне неизвестно, к сожалению, на сегодня, произойдет ли в Украине тоже такое,

– добавил Кирилл Новиков.

Сколько украинцев застряли за границей