Хто фінансує повернення українців з-за кордону: відповідь Новікова

Від 17 березня Україна припиняє міжнародне авіасполучення з іншими державами, тому авіакомпанії не зможуть пускати свої літаки на рейси. Попри те, що Україна повернула вже декілька тисяч громадян додому, тисячі українців все ще залишаються за кордоном.

Зокрема, понад 100 людей можуть вилетіти зі Шрі-Ланки, оскільки скасували їхній рейс. Радник міністра інфраструктури України Кирило Новіков в ефірі програми "Політбюро" на 24 каналі відзначив, що це все безпрецедентні заходи, з якими зіштовхнулася Україна.

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За його словами, доцільніше, щоб приклад з українцями на Шрі-Ланці прокоментували представники МЗС України.

Втім, він розповів, що на сьогодні щоденно здійснюються рейси з іноземних країн, які співпрацюють з нашою державою. Фінансування повернення українців відбувається засобами авіакомпаній, які організовують перельоти.

Найперше забирають людей, які мали зворотній квиток на різні дати. Зокрема, мова йде про людей, які відпочивали на різних курортах,

– пояснив Кирило Новіков.

Радник міністра інфраструктури України розповів, що для цього Міністерство інфраструктури створило телеграм-канал, в якому сповіщає, скільки людей щоденно повертаються в Україну.

Станом на 17 березня з кордону зі Словенією масово забирають українців. Вони мають підписати документ, що підуть на самоізоляцію.

Кирило Новіков наголосив, що всім цим людям мають здійснити перевірку стану здоров’я, скринінг, провести медичні аналізи. Він додав, що, можливо, так станеться, що частину мешканців доведеться ізолювати, або змусити виконувати цю підписку. Йдеться про тих, у кого будуть підтверджені певні симптоми коронавірусної інфекції.

Хочу сказати, що, наприклад, в деяких країнах ввели штрафи за невиконання вимог щодо самоізоляції. Мені невідомо, на жаль, на сьогодні, чи в Україні теж таке відбудеться,

– додав Кирило Новіков.

Скільки українців застрягли за кордоном: