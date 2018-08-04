Кто из иностранцев воюет за боевиков на Донбассе: истории наемников

А в Италии разоблачили группу, которая вербовала наемников для боевых действий на Востоке Украины на стороне сепаратистов. Итальянская прокуратура выдала ордер на арест шести человек. Трое из них уже за решеткой. Остальных еще не поймали, они вероятно – на Донбассе.

Всего в деле фигурируют 15 человек.

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"Я приехал в Луганск летом 2014 года как доброволец. До 2015 года был под Дебальцево. Потом решил просто помогать народу как волонтер", – рассказал иностранный наемник Андреа Пальмери.

Итальянец Андреа Пальмери стрелял в наших военных и даже этого не скрывает. Он симпатизирует Путину, поскольку долго жил в России. Туда он сбежал из под ареста. Дома его обвинили в симпатии к фашизму. Мужчина был лидером организации "Бульдог 1998", которую в Италии признали экстремистской. Однако итальянская полиция продолжала за ним пристально следить через соцсети.

За постами – вышли на след других нацистов. Трех из них уже поймали, в частности, албанца Ольси Крутани. После допроса выяснилось он под видом занятий боевых искусств в Милане, готовил добровольцев для незаконных формирований.

А руководило процессом вербовки группировка "Миллениум", официально вроде бы занималась помощью жителям Донбасса. Представители группы, по мнению итальянских правоохранителей, являются последователями идеологии россиянина Александра Дугина, друга Путина и откровенного приверженца фашизма.

Александр Дугин

Лидеры группы, 25-летний Орацио Ньерре и 26-летний Лука Пинтауди, не раз ездили на Донбасс, где общались с главарями квази-республик.

"В первую очередь мы здесь для того, чтобы оказывать моральную поддержку со стороны европейцев. Во-вторых, мы хотим помочь братьям с Донбасса всеми возможными для европейцев средствами. Ведь это битва за безопасность всего континента", – отметил основатель организации "Миллениум" Орацио Ньерре.

25-летний Орацио Ньерре и 26-летний Лука Пинтауди

В общем, иностранных граждан, которые воюют на Донбассе на стороне террористов – немало. Кроме, разумеется россиян , которые упорно отрицают свое присутствие, и итальянцев, идеи "Русского мира" защищают сербы. По разным оценкам, их более сотни. Снайпер Деян Берич не раз появлялся в российских СМИ.

Деян Берич

Воюют на стороне сепаратистов также десятки словаков, чехов, молдаван, члены венгерской националистической партии "Йоббик", а еще – радикалы из Франции, Испании и Бразилии. В общем, больше всего иностранцев из тех стран, лидеры которых скрыто или откровенно симпатизируют Путину.