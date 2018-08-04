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Хто з іноземців воює за бойовиків на Донбасі: історії найманців

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А в Італії викрили групу, яка вербувала найманців для бойових дій на Сході України на боці сепаратистів. Італійська прокуратура видала ордер на арешт шести осіб. Троє з них уже за ґратами. Решту ще не упіймали, вони ймовірно – на Донбасі.

Загалом у справі фігурують 15 людей. 

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"Я приїхав у Луганськ влітку 2014 року як доброволець. До 2015 року був під Дебальцево. Потім вирішив просто допомагати народу як волонтер" – розповів іноземний найманець Андреа Пальмері.

Італієць Андреа Пальмері стріляв у наших військових і навіть цього не приховує. Він симпатизує Путіну, оскільки довго жив в Росії. Туди він втік з під арешту. Вдома його звинуватили в симпатії до фашизму. Чоловік був лідером організації "Бульдог 1998", яку в Італії визнали екстремістською. Проте італійська поліція продовжувала за ним пильно стежити через соцмережі.

За постами – вийшли на слід інших нацистів. Трьох із них вже упіймали, зокрема, албанця Ольсі Крутані. Після допиту з'ясувалося він під виглядом занять з бойових мистецтв у Мілані, насправді ж, готував добровольців для незаконних формувань.

А керувало процесом вербування угруповання "Мілленіум", яке офіційно начебто займалося допомогою мешканцям Донбасу. Представники групи, на думку італійських правоохоронців, є послідовниками ідеології росіянина Олександра Дугіна, друга Путіна і відвертого симпатика фашизму. 

Олександр Дугін
Олександр Дугін

Лідери групи, 25-річний Ораціо Ньерре та 26-річний Лука Пінтауді, не раз їздили на Донбас, де спілкувалися з ватажками квазі-республік.

"В першу чергу ми тут для того, щоби надавати моральну підтримку з боку європейців. По-друге, ми хочемо допомогти братам з Донбасу всіма можливими для європейців засобами. Адже це битва за безпеку всього континенту", – зазначив засновник організації "Мілленіум" Ораціо Ньєрре.

мілленіум
25-річний Ораціо Ньерре та 26-річний Лука Пінтауді

Загалом, іноземних громадян, які воюють на Донбасі на боці терористів – чимало. Окрім, зрозуміло росіян , котрі затято заперечують свою присутність та італійців, ідеї "Русского мира" захищають серби. За різними оцінками, їх понад сотня. Снайпер Деян Берич не раз з'являвся в російських ЗМІ.

Деян Берич
Деян Берич

Воюють на боці сепаратистів також десятки словаків, чехів, молдован, члени угорської націоналістичної партії "Йоббік", а ще – радикали з Франції, Іспанії та Бразилії. Загалом, найбільше іноземців з тих країн, лідери яких приховано чи відверто симпатизують Путіну.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Франції Сербія Бразилія Угорщина Чехія Словаччина Молдова
Джерело: 24 канал
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