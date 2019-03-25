Кто из кандидатов поддерживает легализацию оружия в Украине

С приближением президентских выборов тема о легализации огнестрельного оружия для каждого гражданина набирает обороты. Однако, готовы ли поддержать такую инициативу кандидаты в президенты – читайте в материале 24 канала.

Адвокат Украинской ассоциации владельцев оружия Николай Ореховский в эфире 24 каналу сказал, что владельцы оружия четко заявили, что будут голосовать только за тех кандидатов, в программах которых есть утверждение и готовность урегулировать гражданский оборот оружия.

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Они требуют от политиков, в частности, дать право гражданам на вооруженную защиту соответствующим законом.

Сегодня наше право такого средства защиты как оружие регулируется не законом, как этого требует Конституция, а наше достоинство унижает полицейская инструкция,

– сказал Ореховский.

Он привел перечень кандидатов, которые подписали меморандум с движением Украинской ассоциации владельцев оружия.

"Это уже сделали – Анатолий Гриценко, Руслан Кошулинский, Валентин Наливайченко, Роман Бессмертный, Геннадий Балашов, Юрий Деревянко и еще несколько кандидатов. Я помню около десятка человек, которые четко прошли эти требования нашего движения", – заявил адвокат.

По его мнению, эти кандидаты, которые подписали меморандум, в случае его невыполнения фактически вызывают политическое харакири, поскольку владельцы оружия больше в их сторону не будут смотреть.

О том, почему в Украине нужно легализовать оружие и какие страны имеют разрешение – читайте в материале 24 канала