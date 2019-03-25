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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Хто з кандидатів підтримує легалізацію зброї в Україні

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      З наближенням президентських виборів тема про легалізацію вогнепальної зброї для кожного громадянина набирає обертів. Однак, чи готові підтримати таку ініціативу кандидати в президенти – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Адвокат Української асоціації власників зброї Микола Ореховський в ефірі 24 каналу сказав, що власники зброї чітко заявили, що будуть голосувати тільки за тих кандидатів, у програмах яких є твердження та готовність врегулювати цивільний обіг зброї.

      Читайте також: Вогнепальна зброя в Україні має бути легалізована, – Гриценко

      Вони вимагають від політиків, зокрема, дати право громадянам на збройний захист відповідним законом.

      Сьогодні наше право до такого засобу захисту як зброя регулюється не законом, як цього вимагає Конституція, а нашу гідність принижує поліцейська інструкція, – сказав Ореховський.

      Він навів перелік кандидатів, які підписали меморандум з рухом Української асоціації власників зброї.

      "Це вже зробили – Анатолій Гриценко, Руслан Кошулинський, Валентин Наливайченко, Роман Безсмертний, Геннадій Балашов, Юрій Дерев'янко та ще декілька кандидатів. Я пригадую близько десятка осіб, які чітко пройшли ці вимоги нашого руху", – заявив адвокат.

      На його думку, ці кандидати, які підписали меморандум, у разі його невиконання фактично спричиняють політичне харакірі, оскільки власники зброї більше в їхній бік не будуть дивитися.

      Про те, чому в Україні потрібно легалізувати зброю та які країни мають дозвіл – читайте у матеріалі 24 каналу

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      Теги: Новини України Зброя Президентські вибори 2019 Анатолій Гриценко Руслан Кошулинський Роман Безсмертний Валентин Наливайченко Законодавство Геннадій Балашов Юрій Дерев’янко
      Джерело: 24 канал
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