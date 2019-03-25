Хто з кандидатів підтримує легалізацію зброї в Україні

З наближенням президентських виборів тема про легалізацію вогнепальної зброї для кожного громадянина набирає обертів. Однак, чи готові підтримати таку ініціативу кандидати в президенти – читайте у матеріалі 24 каналу.

Адвокат Української асоціації власників зброї Микола Ореховський в ефірі 24 каналу сказав, що власники зброї чітко заявили, що будуть голосувати тільки за тих кандидатів, у програмах яких є твердження та готовність врегулювати цивільний обіг зброї.

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Вони вимагають від політиків, зокрема, дати право громадянам на збройний захист відповідним законом.

Сьогодні наше право до такого засобу захисту як зброя регулюється не законом, як цього вимагає Конституція, а нашу гідність принижує поліцейська інструкція, – сказав Ореховський.

Він навів перелік кандидатів, які підписали меморандум з рухом Української асоціації власників зброї.

"Це вже зробили – Анатолій Гриценко, Руслан Кошулинський, Валентин Наливайченко, Роман Безсмертний, Геннадій Балашов, Юрій Дерев'янко та ще декілька кандидатів. Я пригадую близько десятка осіб, які чітко пройшли ці вимоги нашого руху", – заявив адвокат.

На його думку, ці кандидати, які підписали меморандум, у разі його невиконання фактично спричиняють політичне харакірі, оскільки власники зброї більше в їхній бік не будуть дивитися.

Про те, чому в Україні потрібно легалізувати зброю та які країни мають дозвіл – читайте у матеріалі 24 каналу