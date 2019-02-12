Кто из кандидатов в президенты спекулирует на теме рынка земли?

Так или иначе, но в Украине де-факто сформирован рынок земли. И открытие рынка земли не приведет к какой-то массовой покупке.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель сектора “сельское хозяйство” BRDO Андрей Заблоцкий.

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Несмотря на мораторий, землю меняют, происходит скрытая покупка. Но открытие рынка земли не означает массовой покупки или продажи, поскольку все равно есть определенный спрос и предложение. Покупателям нужны средства, а продавцы, учитывая нашу ментальность, вряд ли готовы сразу расстаться с землей,

– отмечает Андрей Заблоцкий.

Что такое рынок земли и почему существует мораторий на продажу? Мораторий на продажу земли в Украине продливался 7 раз. Последний раз – 20 декабря 2018 года парламент продлил мораторий до 2020 года. Он парализует рынок в 96% сельскохозяйственных земель. Благодаря этому Украина является мировым рекордсменом по продолжительности земельной реформы – более четверти века.



Законопроект №9355-5, проголосованный Радой, кроме продления моратория, поручил Кабинету министров до марта следующего года разработать и внести на рассмотрение парламента проект закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". Но значительная часть политиков, которые высказались "за" продление моратория, как раз и озвучили в парламенте главные страшилки-мифы о рынке земли и как он должен повлиять на украинцев.

Как отмечает специалист, предостережения отдельных кандидатов в президенты, как Юлии Тимошенко, Юрия Бойко и Олега Ляшко, что открывать рынок нельзя и это приведет к тому, что Украина станет сырьевым придатком, преувеличены.

Не стоит так драматизировать то, что земля превратится в сырьевой придаток, если будет отменен мораторий. Рынок земли должен запуститься на определенных условиях, которые бы дали толчок в нормальных цивилизованных отношениях. Должен заработать закон о консолидации земель, наследстве на землю, о территориальных общинах, тогда будет четко понятно, что есть основания для введения рынка земли. В общем есть около 20 факторов, которые должны быть учтены в законе о рынке земель, чтобы его формировать,

– подчеркивает агроэксперт.

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Как отмечает Заблоцкий, вопрос скупки земель иностранцами зависит от того, насколько финансовые компании хорошо себя чувствуют, какие у них модели развития.

"Иностранцы используют право аренды. И этот договор можно расторгнуть при определенных обстоятельствах. В частности, в суде. И купить они могут право аренды, а не саму землю", – отмечает Андрей Заблоцкий.

При этом предложение Юлии Тимошенко о введении единого налога на гектар земли Андрей Заблоцкий считает таким, что не коррелируется мораторием на продажу земли. По его мнению, это не слишком сильно изменит ситуацию относительно рынка земли, надо смотреть конкретные расчеты. Можно что-то инициировать, но мало кто дает анализ того, какие это будет иметь последствия. Есть много вопросов к системе налогообложения.

А заявление Анатолия Гриценко о том, что рынок земель будет после 100% формирования земельного кадастра, специалист считает размытым.

Заявлением Гриценко о кадастре называется, что когда-то мы рынок земли сделаем, но когда – неизвестно. На самом деле земельный кадастр наполнен на 76%. Все земли, которые на сегодняшний день являются активными в части аренды или использования в кадастре. Есть много земель, которые в наследстве, и их нет в кадастре. Кабмин дал поручение провести инвентаризацию оборотных земель, чтобы внести их в кадастр. Но 100-процентного учета в ближайшее время не будет. И это не преграда для открытия рынка земли,

– считает Андрей Заблоцкий.

Как отмечает Заблоцкий, обещание Александра Вилкула о помесячной выплате владельцам паев – скорее популистская. Аренду платят в конце года или ежеквартально. А это просто предложение давать деньги ежемесячно.

В то же время предложение кандидата от "Объединения "Самопомич" Андрея Садового относительно дешевых кредитов для фермеров при покупке земли, по мнению эксперта, правильное. Это часть механизмов запуска рынка земли. Но, говорит Андрей Заблоцкий, надо посмотреть на механизмы имплементации. Учетная ставка НБУ сейчас 18%, поэтому если вы хотите получить дешевый кредит, то надо как-то перекрыть риски. Поэтому надо привлекать иностранных доноров, европейские банки, чтобы создавать механизмы, которые бы позволяли снизить риски, если, скажем, фермер не отдаст деньги, или снизить ставку по кредитам.

Как будут проходить выборы президента Украины?8 марта станет известен окончательный перечень кандидатов в президенты. 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.