23:58
13 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Талибы заполонили Москву. Как Путин Казань брал
      Вєсті Кремля
      21:14, сегодня
      Вести.UA: Как Бандера заставил Киву отдать последнее. За Медведчука переживают в ООН
      Вєсті.UA
      20:02, сегодня
      Как "волонтеры" благоденствуют благодаря благотворительности: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы, часть 2
      Згадати все
      21:41, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Кто из кандидатов в президенты спекулирует на теме рынка земли?

      260 Читати новину українською
      Обещания о запрете продажи земли политики используют для повышения рейтинга?
      Обещания о запрете продажи земли политики используют для повышения рейтинга? / Фото из открытых источников

      Так или иначе, но в Украине де-факто сформирован рынок земли. И открытие рынка земли не приведет к какой-то массовой покупке.

      Об этом 24 каналу рассказал руководитель сектора “сельское хозяйство” BRDO Андрей Заблоцкий.

      Читайте также: Земля и рынок: что предлагают кандидаты в президенты

      Несмотря на мораторий, землю меняют, происходит скрытая покупка. Но открытие рынка земли не означает массовой покупки или продажи, поскольку все равно есть определенный спрос и предложение. Покупателям нужны средства, а продавцы, учитывая нашу ментальность, вряд ли готовы сразу расстаться с землей,
      – отмечает Андрей Заблоцкий.

      Что такое рынок земли и почему существует мораторий на продажу? Мораторий на продажу земли в Украине продливался 7 раз. Последний раз – 20 декабря 2018 года парламент продлил мораторий до 2020 года. Он парализует рынок в 96% сельскохозяйственных земель. Благодаря этому Украина является мировым рекордсменом по продолжительности земельной реформы – более четверти века.

      Законопроект №9355-5, проголосованный Радой, кроме продления моратория, поручил Кабинету министров до марта следующего года разработать и внести на рассмотрение парламента проект закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". Но значительная часть политиков, которые высказались "за" продление моратория, как раз и озвучили в парламенте главные страшилки-мифы о рынке земли и как он должен повлиять на украинцев.

      Как отмечает специалист, предостережения отдельных кандидатов в президенты, как Юлии Тимошенко, Юрия Бойко и Олега Ляшко, что открывать рынок нельзя и это приведет к тому, что Украина станет сырьевым придатком, преувеличены.

      Не стоит так драматизировать то, что земля превратится в сырьевой придаток, если будет отменен мораторий. Рынок земли должен запуститься на определенных условиях, которые бы дали толчок в нормальных цивилизованных отношениях. Должен заработать закон о консолидации земель, наследстве на землю, о территориальных общинах, тогда будет четко понятно, что есть основания для введения рынка земли. В общем есть около 20 факторов, которые должны быть учтены в законе о рынке земель, чтобы его формировать,
      – подчеркивает агроэксперт.

      Читайте также: Мораторий, обнищание и популизм: 5 мифов о рынке земли

      Как отмечает Заблоцкий, вопрос скупки земель иностранцами зависит от того, насколько финансовые компании хорошо себя чувствуют, какие у них модели развития.

      "Иностранцы используют право аренды. И этот договор можно расторгнуть при определенных обстоятельствах. В частности, в суде. И купить они могут право аренды, а не саму землю", – отмечает Андрей Заблоцкий.

      При этом предложение Юлии Тимошенко о введении единого налога на гектар земли Андрей Заблоцкий считает таким, что не коррелируется мораторием на продажу земли. По его мнению, это не слишком сильно изменит ситуацию относительно рынка земли, надо смотреть конкретные расчеты. Можно что-то инициировать, но мало кто дает анализ того, какие это будет иметь последствия. Есть много вопросов к системе налогообложения.

      А заявление Анатолия Гриценко о том, что рынок земель будет после 100% формирования земельного кадастра, специалист считает размытым.

      Заявлением Гриценко о кадастре называется, что когда-то мы рынок земли сделаем, но когда – неизвестно. На самом деле земельный кадастр наполнен на 76%. Все земли, которые на сегодняшний день являются активными в части аренды или использования в кадастре. Есть много земель, которые в наследстве, и их нет в кадастре. Кабмин дал поручение провести инвентаризацию оборотных земель, чтобы внести их в кадастр. Но 100-процентного учета в ближайшее время не будет. И это не преграда для открытия рынка земли,
      – считает Андрей Заблоцкий.

      Как отмечает Заблоцкий, обещание Александра Вилкула о помесячной выплате владельцам паев – скорее популистская. Аренду платят в конце года или ежеквартально. А это просто предложение давать деньги ежемесячно.

      В то же время предложение кандидата от "Объединения "Самопомич" Андрея Садового относительно дешевых кредитов для фермеров при покупке земли, по мнению эксперта, правильное. Это часть механизмов запуска рынка земли. Но, говорит Андрей Заблоцкий, надо посмотреть на механизмы имплементации. Учетная ставка НБУ сейчас 18%, поэтому если вы хотите получить дешевый кредит, то надо как-то перекрыть риски. Поэтому надо привлекать иностранных доноров, европейские банки, чтобы создавать механизмы, которые бы позволяли снизить риски, если, скажем, фермер не отдаст деньги, или снизить ставку по кредитам.

      Как будут проходить выборы президента Украины?8 марта станет известен окончательный перечень кандидатов в президенты. 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.

      blog_ava
      Секс-скандал в КНУ Шевченко: почему преподавателя обвиняют в домогательствах
      сегодня
      490
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Андрей Садовой Юлия Тимошенко - новости Анатолий Гриценко Юрий Бойко Олег Ляшко Рынок земли
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 12 февраля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      сегодня , 23:30 Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      Іван Яковина 38
      "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      сегодня , 23:00 "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      Юлія Ліпенцева 126
      Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      сегодня , 22:10 Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      155
      Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      сегодня , 22:01 Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      Артем Овдієнко 1869
      Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      сегодня , 20:00 Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      Світлана Попова 98
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Колесниченко похвастался, как власть наводит в стране порядок
       23 января 2013 , 14:24 10
      Прогноз погоды на 31 мая: несмотря на жару в Украине пройдут дожди и грозы
       31 мая 2017 , 06:30
      Половина современных моделей Volkswagen не прошла проверку на токсичность в Германии
       31 августа 2018 , 11:04
      Министр молодежи и спорта обнародовал долги главных стадионов Украины
       31 августа 2018 , 15:13
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук