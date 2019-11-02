14:24
2 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Киркоров стал лидером террористов. Путин против конституции РФ
      Вєсті Кремля
      22:12, 1 ноября
      Вести.UA: Кива завидует Яременко. "Слуги народа" плачут и смеются
      Вєсті.UA
      19:08, 1 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Кто из нардепов пропустил больше всего заседаний в октябре: детали в цифрах

      24 Читати новину українською

      Новый созыв народных депутатов только недавно начал работу. Однако среди них уже много тех, кто прогуливает работу.

      13 народных депутатов пропустили 90% голосований в октябре без уважительных причин. Шестеро из них – это представители "Оппозиционной платформы – За жизнь".

      Читайте также: Кара депутатская: насколько и за что будут штрафовать парламентских прогульщиков

      Например, Юлия Левочкина 19 раз нажала кнопку. В то время как за месяц произошло почти полтысячи голосований – 476. Вадим Рабинович проголосовал 33 раза.

      верховна рада опзж львочкіна
      Голосование Юлии Левочкиной

      Лидеры в антирейтинге: внефракционный Максим Ефимов, который принимал участие в 1% голосований, и Александр Герега из группы "За будущее", который наголосовал аж 2%.

      Одиозный Антон Яценко, который в восьмом созыве был рекордсменом по кнопкодавству, сдал позиции – всего 3% голосований в октябре.

      яценковерховна рада
      Голосование Антона Яценко

      Данные: КИУ

      Полный выпуск "Вести.UA" смотрите здесь.

      blog_ava
      В Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоду
      сегодня
      3569
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Герега Александр Владимирович Вадим Рабинович
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Інвестиція, що може врятувати життя вашої дитини, – Супрун
      сегодня , 12:00 Інвестиція, що може врятувати життя вашої дитини, – Супрун
      Блог Соцмережі 524
      Приборкання норовливих: як у "Слузі народу" дисципліну будуть прививати
      сегодня , 08:40 Приборкання норовливих: як у "Слузі народу" дисципліну будуть прививати
      Наталя Ромашова 627
      Камины, конвекторы и кондиционеры – как комфортно пережить холод, не пересушивая воздух
      1 ноября , 16:10 Камины, конвекторы и кондиционеры – как комфортно пережить холод, не пересушивая воздух
      161
      Сколько стоит парковка в разных городах Украины: инфографика
      сегодня , 07:00 Сколько стоит парковка в разных городах Украины: инфографика
      Вероніка Климська 100
      Як обманюють народні депутати: що не так у перевірці поліграфом "Слуги народу"
      сегодня , 01:00 Як обманюють народні депутати: що не так у перевірці поліграфом "Слуги народу"
      Віталій Шабунін 533
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук