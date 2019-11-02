Кто из нардепов пропустил больше всего заседаний в октябре: детали в цифрах
Новый созыв народных депутатов только недавно начал работу. Однако среди них уже много тех, кто прогуливает работу.
13 народных депутатов пропустили 90% голосований в октябре без уважительных причин. Шестеро из них – это представители "Оппозиционной платформы – За жизнь".
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Например, Юлия Левочкина 19 раз нажала кнопку. В то время как за месяц произошло почти полтысячи голосований – 476. Вадим Рабинович проголосовал 33 раза.
Голосование Юлии Левочкиной
Лидеры в антирейтинге: внефракционный Максим Ефимов, который принимал участие в 1% голосований, и Александр Герега из группы "За будущее", который наголосовал аж 2%.
Одиозный Антон Яценко, который в восьмом созыве был рекордсменом по кнопкодавству, сдал позиции – всего 3% голосований в октябре.
Голосование Антона Яценко
Данные: КИУ
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