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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Хто з нардепів пропустив найбільше засідань у жовтні: деталі у цифрах

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      Нове скликання народних депутатів лише нещодавно почало роботу. Проте серед них вже багато тих, які прогулюють роботу.

      13 народних депутатів пропустили 90% голосувань у жовтні без поважних причин. Шестеро з них – це представники "Опозиційної платформи – За життя".

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      Наприклад, Юлія Льовочкіна 19 разів натиснула кнопку. В той час як за місяць відбулося майже півтисячі голосувань – 476. Вадим Рабінович проголосував 33 рази.

      верховна рада опзж львочкіна
      Голосування Юлії Льовочкіної

      Лідери в антирейтингу: позафракційний Максим Єфімов, який брав участь у 1% голосувань та Олександр Герега із групи "За майбутнє", який наголосував аж 2%.

      Одіозний Антон Яценко, який у восьмому скликані був рекордсемном кнопкодавства, здав позиції – лише 3% голосувань у жовтні.

      яценковерховна рада
      Голосування Антона Яценка

      Дані: КВУ

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Вадим Рабінович Герега Олександр Володимирович
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