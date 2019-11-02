Хто з нардепів пропустив найбільше засідань у жовтні: деталі у цифрах

Нове скликання народних депутатів лише нещодавно почало роботу. Проте серед них вже багато тих, які прогулюють роботу.

13 народних депутатів пропустили 90% голосувань у жовтні без поважних причин. Шестеро з них – це представники "Опозиційної платформи – За життя".

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Наприклад, Юлія Льовочкіна 19 разів натиснула кнопку. В той час як за місяць відбулося майже півтисячі голосувань – 476. Вадим Рабінович проголосував 33 рази.



Голосування Юлії Льовочкіної

Лідери в антирейтингу: позафракційний Максим Єфімов, який брав участь у 1% голосувань та Олександр Герега із групи "За майбутнє", який наголосував аж 2%.

Одіозний Антон Яценко, який у восьмому скликані був рекордсемном кнопкодавства, здав позиції – лише 3% голосувань у жовтні.



Голосування Антона Яценка

Дані: КВУ

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