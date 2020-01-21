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      Кто из народных депутатов пропустил почти все голосования в Раде: фамилии

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      Какие нардепы пропустили почти все голосования в парламенте / 24 канал

      Комитет избирателей Украины назвал фамилии народных депутатов, которые за время работы второй сессии Верховной Рады пропустили 90% заседаний. Это – Антон Яценко из группы "За будущее", Вадим Столар и Юрий Солод из ОПЗЖ, а также внефракционный Андрей Деркач.

      О парламентариях-прогульщиках сообщили на сайте Комитета избирателей Украины.

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      За время работы 2 сессии в Верховной Раде состоялось 1 814 голосований. 4 народных депутата пропустили 90% этих голосований,
      – говорится в сообщении.

      Что известно о нардепах-прогульщиках

      • Народные избранники, которые пропустили 90% голосований в Раде: Антон Яценко из группы "За будущее", Вадим Столар и Юрий Солод из ОПЗЖ, а также внефракционный Андрей Деркач.
      • За пять месяцев работы Яценко нажал кнопку для голосования только 89 раз, то есть принял участие в 4% голосований. Это самый низкий результат среди всех народных депутатов.
      • Столар принял участие в 129 голосованиях, а это 7%. Также в 7% голосований принял участие Солод. Деркач проголосовал в 8% случаев.
      • Всего в парламенте 58 народных избранников, которые приняли участие в менее, чем половине голосований Рады за сессию.

      Кто из парламентариев голосовал активнее всего

      • В то же время часть депутатов голосовали почти всегда. Самый высокий показатель голосований среди народных депутатов у Олега Воронько из "Слуги народа". Нардеп принял участие в 99,39% голосований Рады.
      • А 28 парламентариев приняли участие в 95% и более голосований Рады за сессию.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Оппозиционная платформа – За жизнь Слуга народа
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