Кто из народных депутатов пропустил почти все голосования в Раде: фамилии
Комитет избирателей Украины назвал фамилии народных депутатов, которые за время работы второй сессии Верховной Рады пропустили 90% заседаний. Это – Антон Яценко из группы "За будущее", Вадим Столар и Юрий Солод из ОПЗЖ, а также внефракционный Андрей Деркач.
О парламентариях-прогульщиках сообщили на сайте Комитета избирателей Украины.
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За время работы 2 сессии в Верховной Раде состоялось 1 814 голосований. 4 народных депутата пропустили 90% этих голосований,
– говорится в сообщении.
Что известно о нардепах-прогульщиках
- Народные избранники, которые пропустили 90% голосований в Раде: Антон Яценко из группы "За будущее", Вадим Столар и Юрий Солод из ОПЗЖ, а также внефракционный Андрей Деркач.
- За пять месяцев работы Яценко нажал кнопку для голосования только 89 раз, то есть принял участие в 4% голосований. Это самый низкий результат среди всех народных депутатов.
- Столар принял участие в 129 голосованиях, а это 7%. Также в 7% голосований принял участие Солод. Деркач проголосовал в 8% случаев.
- Всего в парламенте 58 народных избранников, которые приняли участие в менее, чем половине голосований Рады за сессию.
Кто из парламентариев голосовал активнее всего
- В то же время часть депутатов голосовали почти всегда. Самый высокий показатель голосований среди народных депутатов у Олега Воронько из "Слуги народа". Нардеп принял участие в 99,39% голосований Рады.
- А 28 парламентариев приняли участие в 95% и более голосований Рады за сессию.
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