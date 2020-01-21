Кто из народных депутатов пропустил почти все голосования в Раде: фамилии

Какие нардепы пропустили почти все голосования в парламенте / 24 канал

Комитет избирателей Украины назвал фамилии народных депутатов, которые за время работы второй сессии Верховной Рады пропустили 90% заседаний. Это – Антон Яценко из группы "За будущее", Вадим Столар и Юрий Солод из ОПЗЖ, а также внефракционный Андрей Деркач.