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      Хто з народних депутатів пропустив майже всі голосування в Раді: прізвища

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      Які нардепи пропустили майже всі голосування у парламенті / 24 канал

      Комітет виборців України назвав прізвища народних депутатів, які за час роботи другої сесії Верховної Ради пропустили 90% засідань. Це – Антон Яценко з групи "За майбутнє", Вадим Столар і Юрій Солод з ОПЗЖ, а також позафракційний Андрій Деркач.

      Про парламентарів-прогульників повідомили на сайті Комітету виборців України.

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      За час роботи 2 сесії у Верховній Раді відбулося 1814 голосувань. 4 народні депутати пропустили 90% цих голосувань,
      – йдеться в повідомленні.

      Що відомо про нардепів-прогульників

      • Народні обранці, які пропустили 90% голосувань у Раді: Антон Яценко з групи "За майбутнє", Вадим Столар і Юрій Солод з ОПЗЖ, а також позафракційний Андрій Деркач.
      • За п’ять місяців роботи Яценко натиснув кнопку для голосування тільки 89 раз, тобто взяв участь в 4% голосувань. Це найнижчий результат серед усіх народних депутатів.
      • Столар взяв участь в 129 голосуваннях, а це 7%. Також в 7% голосувань взяв участь Солод. Деркач проголосував у 8% випадків.
      • Загалом у парламенті є 58 народних обранців, які взяли участь в менш, ніж половині голосувань Ради за сесію.

      Хто з парламентарів голосував найактивніше

      • Водночас частина депутатів голосували майже завжди. Найвищий показник голосувань серед народних депутатів у Олега Воронька зі "Слуги народу". Нардеп взяв участь в 99,39% голосувань Ради.
      • А 28 парламентарів взяли участь у 95% і більше голосувань Ради за сесію.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу Опозиційна платформа – За життя
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