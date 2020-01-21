Хто з народних депутатів пропустив майже всі голосування в Раді: прізвища

Які нардепи пропустили майже всі голосування у парламенті / 24 канал

Комітет виборців України назвав прізвища народних депутатів, які за час роботи другої сесії Верховної Ради пропустили 90% засідань. Це – Антон Яценко з групи "За майбутнє", Вадим Столар і Юрій Солод з ОПЗЖ, а також позафракційний Андрій Деркач.