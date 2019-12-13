Кто помогает олигарху Коломойскому наращивать влияние: журналистское расследование

В предвыборной программе действующего президента Украины Владимира Зеленского не было слова "деолигархизация". Но его сценический герой Голобородько, за которого фактически и проголосовали украинцы, именно это и делал – противостоял олигархам, которые, сговорившись между собой, делили страну.

В конце концов подобные ожидания украинцев переместились на Зеленского и в реальной жизни.

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Но в реальности один из украинских олигархов – Игорь Коломойский – оказался его бизнес-партнером. И имел большие надежды на следующую пятилетку: по меньшей мере вернуть себе утраченное – например, "Приватбанк", а лучше – существенно расширить влияние на власть и политическую ситуацию в стране.

Теперь для олигарха, попавшего под прицел американских правоохранителей – это вопрос принципиальный. По возвращении в Украину политическо-бизнесовая активизация Коломойского ощутима на многих фронтах. Журналисты программы "Схемы" выяснили, как это происходит, кто его агенты во власти и не стал ли таким сам президент Владимир Зеленский.

15 октября съемочная группа "Схем" стала свидетелем, как в ресторане Queen Country Club под Киевом один из ближайших друзей и бизнес-партнеров олигарха Игоря Коломойского Михаил Киперман отмечал свой день рождения.



Бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Михаил Киперман

На празднике присутствовал и сам Коломойский. Кроме него, тогда среди гостей журналисты заметили:

бизнес-партнера олигарха и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича;

олигархов Геннадия Боголюбова и Павла Фукса;

народного депутата и давнего товарища и бизнес-партнера Коломойского Игоря Палицу;

бизнесмена Игоря Суркиса и его брата;

депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Григория Суркиса;

экс-депутата и товарища Коломойского Евгения Геллера;

Александра Лазорко – экс-руководителя ранее подконтрольной Коломойскому "Укртранснафты".

В компании с представителями неформальной бизнес-группы "Приват" в ресторане на вечеринке был и депутат от президентской политсилы "Слуга народа" Александр Дубинский.



Депутат от президентской политсилы "Слуга народа" Александр Дубинский

До того, как избраться депутатом, он работал на телеканале "1+1", который принадлежит Игорю Коломойскому. Впрочем, и после того, как Дубинский стал парламентарием, связывать его с олигархом не прекратили.

Дубинский на округе Кононенко (на внеочередных выборах в парламент в этом году – 24 канал) не просто так оказался и понятно, что он – фактически голос Коломойского. Ну и Бужанский – в Днепре, Куницкий – в Харькове (он был на округе Грановского). Почему-то людей Порошенко из тех округов выжимали люди Коломойского,

– сказала главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

В начале декабря издание опубликовало детальный анализ влияния олигарха на политические и экономические процессы в Украине, где в частности, упомянули депутатов, которые представляют его интересы в парламенте.

"Схемы" решили спросить у Александра Дубинского, что именно его связывает с представителем неформальной группы "Приват" Михаилом Киперманом? Больше – смотрите в видео.