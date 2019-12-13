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      Хто допомагає олігарху Коломойському нарощувати вплив: журналістське розслідування

      Схеми 274 Читать новость на русском

      У передвиборчій програмі чинного президента України Володимира Зеленського не було слова "деолігархизація". Але його сценічний герой Голобородько, за якого фактично і проголосували українці, саме це й робив – протистояв олігархам, які, змовившись між собою, ділили країну.

      Зрештою подібні очікування українців перемістились на Зеленського і в реальному житті.

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      Але в реальності один з українських олігархів – Ігор Коломойський – виявився його бізнес-партнером. І мав великі надії на наступну п'ятирічку: щонайменше повернути собі втрачене – наприклад, "Приватбанк", а краще – суттєво розширити вплив на владу та політичну ситуацію в країні.

      Тепер для олігарха, який потрапив під приціл американських правоохоронців – це питання принципове. Після повернення в Україну політично-бізнесова активізація Коломойського відчутна на багатьох фронтах. Журналісти програми "Схеми" дослідили, як це відбувається, хто його агенти у владі та чи не став таким сам президент Володимир Зеленський.

      15 жовтня знімальна група "Схем" стала свідком, як у ресторані Queen Country Club під Києвом один із найближчих друзів та бізнес-партнерів олігарха Ігоря Коломойського Михайло Кіперман відзначав свій день народження.


      Бізнес-партнер олігарха Ігоря Коломойського Михайло Кіперман

      На святі був присутній і сам Коломойський. Окрім нього, тоді серед гостей журналісти помітили:

      • бізнес-партнера олігарха та співвласника студії "Квартал 95" Тімура Міндіча;
      • олігархів Геннадія Боголюбова та Павла Фукса;
      • народного депутата та давнього товариша й бізнес-партнера Коломойського Ігоря Палицю;
      • бізнесмена Ігоря Суркіса та його брата;
      • депутата від "Опозиційної платформи – "За життя" Григорія Суркіса;
      • ексдепутата та товариша Коломойського Євгенія Гєллєра;
      • Олександра Лазорка – екскерівника раніше підконтрольної Коломойському "Укртранснафти".

      У компанії з представниками неформальної бізнесової групи "Приват" в ресторані на вечірці був і депутат від президентської політсили "Слуга народу" Олександр Дубінський.


      Депутат від президентської політсили "Слуга народу" Олександр Дубінський

      До того, як обратися депутатом, він працював на телеканалі "1+1", який належить Ігорю Коломойському. Утім, і після того, як Дубінський став парламентарем, пов'язувати його з олігархом не припинили.

      Дубінський на окрузі Кононенка (на позачергових виборах до парламенту цього року – 24 канал) не просто так опинився і зрозуміло, що він – фактично голос Коломойського. Ну і Бужанський – у Дніпрі, Куницький – у Харкові (він був на окрузі Грановського). Чомусь людей Порошенка з тих округів витискали люди Коломойського,
      – сказала головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва.

      На початку грудня видання опублікувало детальний аналіз впливу олігарха на політичні та економічні процеси в Україні, де, зокрема, згадали депутатів, які представляють його інтереси у парламенті.

      "Схеми" вирішили запитати в Олександра Дубінського, що саме його пов'язує з представником неформальної групи "Приват" Михайлом Кіперманом? Більше – дивіться у відео.

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      Автор: Михайло Ткач
      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Ігор Коломойський Приватбанк Журналісти Розслідування Слуга народу Бізнес Олександр Дубінський Квартал 95
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