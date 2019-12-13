Хто допомагає олігарху Коломойському нарощувати вплив: журналістське розслідування

У передвиборчій програмі чинного президента України Володимира Зеленського не було слова "деолігархизація". Але його сценічний герой Голобородько, за якого фактично і проголосували українці, саме це й робив – протистояв олігархам, які, змовившись між собою, ділили країну.

Зрештою подібні очікування українців перемістились на Зеленського і в реальному житті.

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Але в реальності один з українських олігархів – Ігор Коломойський – виявився його бізнес-партнером. І мав великі надії на наступну п'ятирічку: щонайменше повернути собі втрачене – наприклад, "Приватбанк", а краще – суттєво розширити вплив на владу та політичну ситуацію в країні.

Тепер для олігарха, який потрапив під приціл американських правоохоронців – це питання принципове. Після повернення в Україну політично-бізнесова активізація Коломойського відчутна на багатьох фронтах. Журналісти програми "Схеми" дослідили, як це відбувається, хто його агенти у владі та чи не став таким сам президент Володимир Зеленський.

15 жовтня знімальна група "Схем" стала свідком, як у ресторані Queen Country Club під Києвом один із найближчих друзів та бізнес-партнерів олігарха Ігоря Коломойського Михайло Кіперман відзначав свій день народження.



Бізнес-партнер олігарха Ігоря Коломойського Михайло Кіперман

На святі був присутній і сам Коломойський. Окрім нього, тоді серед гостей журналісти помітили:

бізнес-партнера олігарха та співвласника студії "Квартал 95" Тімура Міндіча;

олігархів Геннадія Боголюбова та Павла Фукса;

народного депутата та давнього товариша й бізнес-партнера Коломойського Ігоря Палицю;

бізнесмена Ігоря Суркіса та його брата;

депутата від "Опозиційної платформи – "За життя" Григорія Суркіса;

ексдепутата та товариша Коломойського Євгенія Гєллєра;

Олександра Лазорка – екскерівника раніше підконтрольної Коломойському "Укртранснафти".

У компанії з представниками неформальної бізнесової групи "Приват" в ресторані на вечірці був і депутат від президентської політсили "Слуга народу" Олександр Дубінський.



Депутат від президентської політсили "Слуга народу" Олександр Дубінський

До того, як обратися депутатом, він працював на телеканалі "1+1", який належить Ігорю Коломойському. Утім, і після того, як Дубінський став парламентарем, пов'язувати його з олігархом не припинили.

Дубінський на окрузі Кононенка (на позачергових виборах до парламенту цього року – 24 канал) не просто так опинився і зрозуміло, що він – фактично голос Коломойського. Ну і Бужанський – у Дніпрі, Куницький – у Харкові (він був на окрузі Грановського). Чомусь людей Порошенка з тих округів витискали люди Коломойського,

– сказала головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва.

На початку грудня видання опублікувало детальний аналіз впливу олігарха на політичні та економічні процеси в Україні, де, зокрема, згадали депутатів, які представляють його інтереси у парламенті.

"Схеми" вирішили запитати в Олександра Дубінського, що саме його пов'язує з представником неформальної групи "Приват" Михайлом Кіперманом? Більше – дивіться у відео.