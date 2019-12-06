Арахамія і Корнієнко прокоментували розслідування журналістів про незаконний бізнес однопартійця

Журналісти "Схем" опублікували розслідування, в якому встановили, що народний депутат від "Слуги народу" Андрій Холодов через низку підставних осіб та номінальних власників пов’язаний з тютюновим бізнесом, а саме з роздрібною торгівлею цигарками в кіосках та оптовим постачанням. Цього разу журналісти розпитали керівництво "Слуги народу", чи знають вони про незаконний бізнес і що з цим робитимуть.

Розслідування про Холодова журналісти "Схеми" опублікували у листопаді 2019 року.

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Таким чином вони дізналися, що Холодов, лобіюючи у Верховній Раді правку, що законодавчо збільшує заробітки для роздрібних торговців тютюном, схоже, відстоював свої ж інтереси.

Як журналісти дізналися про незаконний заробіток Холодова

Менше ніж місяць тому, у листопаді, "Схеми" розповіли, що "слуга народу" Андрій Холодов під виглядом боротьби з тютюновими монополістами, схоже, відстоював не стільки державні, скільки власні приватні інтереси. Як журналісти дійшли такого висновку? Пройшовши у парламент за списком партії Володимира Зеленського, Холодов отримав посаду заступника голови Комітету з питань фінансів податкової та митної політики.



Холодов отримав посаду заступника голови Комітету з питань фінансів податкової та митної політики

І які ж законодавчі нововведення він ледь не першою справою провів через свій комітет?

Пролобіював зміну формули розподілу прибутків між різними учасниками ланцюжка з торгівлі цигарками. Завдяки якій найбільший профіт, вочевидь, отримають роздрібні мережі. Зросте й маржа оптовиків. А ось виробники цигарок зароблятимуть менше.



Холодов ледь не першою справою пролобіював через свій комітет зміну формули

розподілу прибутків між учасниками ланцюжка з торгівлі цигарками

Монобільшість цю правку ухвалила, тепер ввести в дію її має президент своїм підписом. Водночас, журналістам вдалося знайти документальні підтвердження зв’язку родини самого Андрія Холодова з тютюновим бізнесом, від якого він сам усіляко публічно відхрещувався.

"Схеми" розплутали клубок підставних осіб та неіснуючих адрес, влаштувались в один з київських кіосків, де торгують цигарками, простежили за рухом коштів, які українці платять в них за тютюнові вироби – і опинилися... на Кіпрі біля маєтку самого Холодова.



У стінах будинку в Лімасолі і бере початок засекречений український бізнес родини Холодова

У стінах будинку в Лімасолі, за 2000 кілометрів від київських урядових кварталів і бере початок засекречений український бізнес його родини. Більше того, там знімальна група тоді зустріла і самого парламентаря – якраз у ті дні , коли він за графіком мав би працювати зі своїми українськими виборцями.



Там же знімальна група зустріла і самого Холодова

Таким чином, фактично, вперше у цьому скликанні Ради було доведено лобіювання депутатом законодавчих змін, які вигідні його власному родинному бізнесу.

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Під час підготовки розслідування, "Схеми" намагались отримати коментарі самого Холодова щодо їхніх документальних знахідок, адже до цього він публічно спростовував, що коли-небудь мав стосунок до бізнесу з торгівлі тютюновими виробами. Та від інтерв’ю він тричі відмовився, а коли журналісти спробували отримати його коментар перед засіданням комітету, спершу він зробив вигляд, що не розуміє про що мова, а згодом поскаржився організаторам засідання, що до нього в стінах парламентського комітету підпустили журналістів

А журналісти можуть сюди заходити? Радіо Свобода всілякі,

– відповів Холодов.

Після виходу розслідування саме Андрій Холодов одним із перших відреагував у себе на фейсбуці.

"З приводу "сенсаційного розслідування" "Схем". Без попкорну прямо не подивишся, таке вже назнімали, навіть не знаю, як коментувати: як новий фантастичний фільм чи все таки за журналістськими стандартами. Ніяких зв’язків з тютюновим бізнесом я не маю. А тому про який конфлікт інтересів може йти мова?", – написав він на своїй сторінці.

Холодов дотримується обраної ним раніше лінії поведінки: згадана правка до законопроєкту – необхідна умова для демонополізації тютюнового ринку. Щоправда, тепер він більше не стверджує, що бізнесу в цій сфері ніколи не мав – а визнає: було таке, але продав.

Холодов: Я виклав у фейсбуці, що в 2018 році ця компанія – вона вже не наша. Які можуть бути питання?

Журналістка: Але вона пов’язана з вашим оточенням, з вашою сім’єю, з людьми, які працюють…

Холодов: Як? Ви маєте факти? Приходьте – покажіть мені. Ті факти, які я бачив у розслідуванні, вони дуже смішні і не мають під собою ніякої конкретики і не мають ніяких документів.



Холодов дотримується обраної ним раніше лінії поведінки

Номінальні власники – нехитрий спосіб заховати справжнього бенефіціара бізнесу. Переписавши торік кіпрську фірму на юриста, який веде справи ще сотні інших різних компаній з усього світу, подружжя Холодових залишали її місце реєстрації в своєму родинному маєтку в Лімасол, де журналісти їх і зустріли.При цьому, сказати, кому саме він продав бізнес з утримання сигаретних кіосків – Холодов не може.

Журналістка: Ви можете нам назвати покупця свого бізнесу?

Холодов: Я з вами не спілкуюсь!

Журналістка: Кому ви продали свій бізнес, як ви кажете?

Холодов: Я вам відповів!

Журналістка: Це – юрист-кіпріот?

Холодов: Я вам відповів, будь ласка! Залиште мене, будь ласка!

Не спромігся він назвати покупця і з другої спроби того ж дня.

Журналістка: Андрій Іванович, коротке питання – просто назвіть ім’я покупця бізнесу?

Холодов: Я сказав, що я з вами спілкуватися не буду.



Не спромігся він назвати покупця і з другої спроби того ж дня

І справді, знадобилося провести журналістське розслідування, щоб довести, що родина депутата Холодова через низку довірених людей і досі має стосунок до повного циклу дистрибуції цигарок: від гуртової закупівлі у виробників – через фірму "Сіті Трейдінг Компані" – до розповсюдження цих партій в кіоски, власником яких є "Київ Маркет Солюшн" – і роздрібного продажу в цих кіосках через дві фірми "Віктрум" та "Інтертабако".



Як на це викриття "Схем" відреагували у президентській фракції?

"Не додивився, але лобіювання не виявилось": реакція керівництва "Слуги народу"

Ще перед публікацією матеріалу журналісти "Схем" поцікавились у голови фракції Давида Арахамії, якою була б його реакція, якби він дізнався про факт лобіювання іншим "слугою народу" не державних, а своїх родинних бізнес-інтересів, той заявив.

Арахамія: Якщо таке питання є, давайте сигнал, будемо порушувати це питання на зібранні фракції.

Журналістка: Чи може бути сигналом повідомлення у ЗМІ?

Арахамія: Звичайно.

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Тож наступного після публікації дня знімальна група "Радіо Свобода" знову звернулася до Арахамії за коментарем. Проте керівник президентської фракції зазначив, що матеріал ще не переглянув. Але пообіцяв зробити це за тиждень і скласти свою позицію щодо можливих наслідків для свого однопартійця.



Наступного після публікації дня знімальна група "Радіо Свобода" знову звернулася до Арахамії за коментарем"

Таке ж запитання журналісти адресували й іншому лідеру "Слуги народу" – першому заступнику голови фракції Олександру Корнієнку.

Я бачив, що воно вийшло, воно дуже велике і його треба сісти, вдумчиво подивитись. Вивчимо його, дослідимо. Можливо, там взагалі треба по-іншому реагувати. В нас вже деякі депутати задавали питання,

– відповів Корнієнко.



Таке ж запитання журналісти адресували Олександру Корнієнку

Однак, схоже, що й після двотижневої паузи в сесійній роботі Верховної Ради їм обом так і не вдалося переглянути матеріал розслідувачів про ймовірний конфлікт інтересів у їхнього колеги Андрія Холодова.

Олександр Корнієнко сказав, що не встиг, але підкреслив, що на засіданні фракції це питання не обговорювалось.

Журналістка: Чи надавав пан Холодов якісь пояснення?

Корнієнко: Приватно давав, я думаю. Я бачу, що він в принципі і до нас підходив, і казав, що є таке розслідування, що не все відповідає дійсності, але якусь конкретику він не казав.

Журналістка: А ви і не запитували?

Корнієнко: А я і не запитував.

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Коли журналісти вдруге підійшли в кулуарах до Арахамії через кілька тижнів після публікації розслідування, він зізнався, що переглянув лише частину.

Арахамія: Я ще не додивився, я чесно вам скажу. Ну так, у мене було багато часу, я зупинився, знаєте де? На моменті, де пан Холодов виходив з машини. Отам пауза так на домашньому лептопі і стоїть.

Журналістка: Ви розумієте суть розслідування?

Арахамія: Не дуже, ви мені тоді пояснювали, я просто хочу подивитись, як воно.

Журналістка: Пан Холодов вже щось пояснював?

Арахамія: Не пояснював. Я просто його запитав тоді, коли ви у мене запитали. Я зайшов в залу і кажу: мене там питають, про що це там йде мова, він каже, що там 99 відсотків – неправда. От це його коментар. Це не моя оцінка.

Зрештою, втретє, коли "Схеми" через день зупинили у коридорах парламенту з цим же питанням Арахамію, він був більш категоричним.

Я не додивився до кінця, але лобіювання тютюнового бізнесу не виявилось. Я його, заходив в зал, і спитав – він спростовує. Те, що він ніколи не мав і не має, і каже, що у всьому… Я кажу: ну, ти сам фільм дивився? Бо я не додивився. І він каже, що в фільмі фігурують фейкові документи: якісь папери, де щось там написано. І цих документів не існує взагалі. Я після того, як ми поговорили, поставив таке неформальне застереження, щоб мені інформували, якщо будуть якісь рухи в тютюнових таких справах,

– сказав Арахамія.

Реакція голови податкового комітету Гетманцева

А от голова податкового комітету Данило Гетманцев, заступником якого є Холодов, на відміну від керівництва фракції, розслідування встиг подивитися.

Гетманцев: Ми з вами розуміємо, що в кожного з нас в минулому житті був якийсь бізнес. Ми чимось займалися. Головне, щоб ті практики, ті бізнеси, які колись в нас були, жодним чином не впливали на прийняття рішень, які ми приймаємо у комітеті.

Журналістка: Чи надавав Холодов вже якісь пояснення, наприклад, з приводу цього розслідування?

Гетманцев: У нас була особиста розмова. Він сказав, що це не так, що він відношення не має.

Журналістка: Не має і не мав?

Гетманцев: Ні, ну щодо мав – це інше питання. Я не готовий його зараз коментувати.



А от Данило Гетманцев розслідування встиг подивитися

Водночас, кому саме Холодов продав бізнес з утримання сигаретних кіосків – досі невідомо, він відмовляється коментувати. Чи не тому, що це не продаж, а оформлення на підставних осіб?

Як відреагували однопартійці Холодова та НАБУ – дивіться у відео програми "Схеми".