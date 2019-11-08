Аваков, Коломойський, Луценко і Мхітарян: що відомо про таємні візити членів команди Зеленського
Журналісти програми "Схеми" розповіли про зустрічі, пов'язані із теперішньою владою, які можуть мати великий вплив на життя українців, але про які публічно невідомо. Вони – лише невелика частина того, що відбувається за спиною в суспільства, зафіксовані за короткий період часу та ще й всупереч протидії їхніх учасників.
Прозорість влади – запорука довіри до керівництва країни, а ще – один із корупційних запобіжників. Адже разом з впливовою посадою політик отримує і можливість вирішувати проблеми, сприяти окремим особам або широким верствам населення. І часто ці інтереси – приватні та державні – перебувають у конфлікті. Тож на чий бік стане політик?
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Нерідко такі домовленості відбуваються не просто без інформування суспільства, але і втаємничено, законспіровано, під час тіньових зустрічей представників влади та великого бізнесу. І єдиний спосіб про них дізнатись – це спостерігати за життям в урядових кварталах, біля офісів впливових осіб, а інколи і поблизу їхніх помешкань.
Олексій Гончарук & Артур Мхітарян & Міка Фаталов: "А вам для чого це треба знати?"
17 вересня 2019 року. Урядовий квартал. Журналісти " Схем" помітили, що о 10-й вечора в кабінеті прем’єр-міністра Олексія Гончарука, якого Рада за три тижні до того призначила головою нового уряду, горить світло.
Журналісти помітили, що в кабінеті Гончарука в Кабміні горіло світло
А на парковці Кабміну очікують автівки преміум класу. Згодом знімальна група побачила, як охорона підганяє авто під вихід із закритої території Кабінету міністрів. Звідти виходить Артур Мхітарян – відомий столичний забудовник – і одразу сідає в авто.
Cтоличний забудовник Мхітарян вийшов з Кабміну й сів у авто, але не своє
Щоправда, не у своє, а в автівку, якою користується актор студії "Квартал 95" Міка Фаталов.
Міка Фаталов – актор студії "Квартал 95"
Раніше журналісти фіксували Фаталова на цій машині на святкуванні ювілею Григорія Суркіса.
За декілька хвилин Мхітарян залишив авто і зустрів того самого актора студії "Квартал 95" Міку Фаталова, який також виходив з Кабміну. Чоловіки певний час з кимось спілкувалися на парковці Кабміну, а потім разом залишили її.
Чоловіки певний час з кимось спілкувалися на парковці Кабміну
"Мерседес", який від’їхав з урядового паркінгу разом з кварталівцем і забудовником, також зареєстрований на жінку, яка є бенефіціаром компанії Мхітаряна.
"Мерседес", який рушив услід за Фаталовим і Мхітаряном, зареєстрований на жінку, яка є бенефіціаром компанії забудовника
А вже за чотири хвилини Кабмін залишив і кортеж прем’єр-міністра Олексія Гончарука.
За чотири хвилини Кабмін залишив і кортеж прем’єр-міністра Гончарука
Артур Мхітарян – відомий столичний забудовник, чиє ім’я також лунало у ЗМІ у зв’язку зі скандалом з СБУ. У 2018 році Мхітарян заявляв про тиск з боку спецслужби. Пізніше він опублікував лист від СБУ про те, що підтвердження фактів порушення щодо будівництва там не знайшли.
"Схеми" звернулися за коментарями до прем’єр-міністра Гончарука, кварталівця Фаталова та забудовника Мхітаряна про мету пізнього візиту друга президента і столичного забудовника до Кабінету міністрів.
Міка Фаталов спершу довго допитувався, що під Кабміном робили самі журналісти і всіляко уникав відповіді на запитання.
Діалог Фаталова і журналістів:
– Ви там стояли, знімали. Ви там все бачили. Ну, що?
– Нам потрібна відповідь, ваша позиція, з яких причин ви відвідували Кабінет міністрів. Більше нічого.
– А вам для чого це треба знати?
– Тому що це – офіційна установа високого рівня…
– А ви що там робили?
– Ми – журналісти, виконували свою професійні обов'язки.
– Ну і я виконував.
– ...по фіксуванню суспільно-важливої інформації, хто відвідує Кабінет міністрів.
Утім, згодом він пояснив, що він був там із забудовником Мхітаряном на зустрічі щодо форуму, про який, щоправда, він не захотів говорити детальніше.
– Ми там з приводу форуму спілкувались. Мене просили, з приводу форуму хотіли поговорити. Там не було ніяких секретних розмов. Тому…
– Який ви стосунок маєте до цього форуму?
– Що я там робив, я вам відповів. А що я там далі, який стосунок – це вже не до мене. Буде цей форум, подивитесь. Вам все розкажуть.
– Тобто, для організації якогось форуму ви привозили Артура Мхітаряна…
– Ні, це не я його привозив, це у нього була зустріч, ми були просто разом. З приводу форуму хотіли поговорити. У лютому буде якийсь форум... Вони хотіли запросити людину…
– Прем'єр-міністра?
– Я не можу вам сказати, кого саме. Там не тільки… Я в саму суть не заглиблювався. Якщо чесно.
– Чи прем'єр-міністра ви запрошували на форум, чи когось іншого з міністрів?
– Це вже момент другий. Сюрприз. Це ж не можна розповідати.
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Водночас, Фаталов визнав, що товаришує із бізнесменом Мхітаряном, з яким він був у Кабміні.
– А пан Мхітарян – ваш товариш?
– Ну, як товариш. Ми займаємось в залі у нього. Дружимо, так. А що?
– Ви просто на одній автівці поїхали з Кабміну. На вашій.
– Поїхали назад, так, тому що мені потрібно було забрати людину з аеропорту. Машина моя поїхала в іншу сторону. Там не тільки був я, тому…
– Я так розумію, там ще були менеджери компанії Мхітаряна, вірно?
– Так-так. Вони з приводу форуму хотіли поспілкуватись. Я не зовсім як би політично ерудований в цьому плані, тому я не… Вони просили поговорити, вони поговорили.
– Тобто, вас попросили як людину…
– Мене ніхто не просив. Є такий форум, вони хотіли гостя запросити туди. Як гостя на форум.
– З Кабінету міністрів?
– Я не вів самі перемовини, якщо чесно.
– Я правильно розумію, що ви як людина, наближена до президента, товариш президента, використовували свій вплив для того, щоб допомогти Мхітаряну запросити когось з представників Кабінету міністрів на форум Мхітаряна?
– Абсолютно – ні.
– Тоді на яких підставах ви там перебували?
– Я ж вам вже відповів.
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук та забудовник Артур Мхітарян коментарів на момент ефіру не надали.
Таємний візит на Банкову
10 жовтня 2019 року. Банкова. Офіс президента. Близько четвертої дня журналісти помітили у дворі біля його бокового заїзду чорний броньований "Мерседес".
Журналісти помітили чорний броньований "Мерседес" у дворі біля бокового заїзду до ОП
За три години авто і надалі продовжувало чекати на пасажира на тому ж місці. А потім рушило і перекрило виїзд із Офісу президента.
За три години авто і надалі продовжувало чекати на пасажира на тому ж місці
Журналісти вийшли зі свого авто, щоб зафіксувати пасажира – водночас, Mercedes під’їхав до шлагбауму, утім, на режимну територію пустили лише охоронця.
"Мерседес" під’їхав до шлагбауму, утім на режимну територію пустили лише охоронця
"Схеми" зафіксували на режимній території невідомого чоловіка в костюмі.
"Схеми" зафіксували на режимній території невідомого чоловіка в костюмі
Ворота зачинилися, а трохи згодом знову відчинилися і впустили "Мерседес" на територію.
Згодом ворота знову відчинилися і впустили "Мерседес" на територію
Журналісти знову помітили чоловіка в костюмі. А вже за 10 хвилин територію Офісу президента залишив той самий "Мерседес" матового чорного кольору – але вже з іншими номерними знаками.
Той самий Mercedes матового кольору залишив територію ОП
Але вже з іншими номерними знаками
І перший, і другий номерні знаки закріплені за зовсім іншими автівками і мають ознаки номерних знаків прикриття або оперативних номерних знаків. Тож і дізнатися, хто саме таємно відвідував Офіс президента – неможливо.
Арсен Аваков & Ігор Коломойський: "говоримо про життя"
24 червня 2019 року. Міністерство внутрішніх справ. Близько сьомої вечора автомобіль, яким користується олігарх Ігор Коломойський, заїхав до відомства, очолюваного Арсеном Аваковим.
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Автомобіль, яким користується Коломойський, заїхав до Міністерства внутрішніх справ Авакова
На території відомства авто перебувало близько трьох годин. І лише близько десятої вечора виїхало звідти.
Лише близько десятої вечора авто виїхало з МВС
На території відомства воно перебувало близько трьох годин
"Схеми" поцікавилися в Ігоря Коломойського, що він обговорював з Арсеном Аваковим.
– Ми бачимо, що ви продовжуєте зустрічатись з Арсеном Аваковим на території Міністерства внутрішніх справ.
– Періодично іноді приїжджаю. Здається, тижні два тому був.
– А що ви обговорюєте? Це доволі тривалі зустрічі.
– Так просто, про життя. Ми ж не перетинаємося ні в його службовій діяльності, ні в моєму бізнес-процесі. Як старі друзі.
– Ви не впливаєте чи впливаєте на якісь призначення?
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– Та ні, ну для чого мені когось взагалі призначати? Законослухняні громадяни. Як ми можемо впливати? Для чого воно нам потрібно? Щоб потім скандали? Ми дуже обережні. Ну і знову ж таки, кого б ви на моєму місці… У чому я був би зацікавлений, щоб когось призначити?
– Після зміни влади перепризначаються керівники у різних областях та містах, відомства Арсена Борисовича.
– Ну, а мені для чого когось призначати? Я ніде не перетинаюся, законів не порушую.
– Чи є у вас якісь зобов'язання перед паном Аваковим за результатами президентських виборів? Чи гарантували ви йому збереження посади?
– Ні-ні-ні. Взагалі, навіть натяків на схожі розмови не було.
Коментар щодо зустрічі на час виходу матеріалу в ефір Арсен Аваков не надав. Арсен Аваков, схоже, не єдиний член Кабінету міністрів, з ким зустрічається Ігор Коломойський.
Ігор Коломойський & Юрій Луценко: "Він був гідним генпрокурором"
31 серпня 2019 року кортеж олігарха Коломойського заїхав у котеджне містечко, де розташований маєток Юрія Луценка – якраз через день після того, як нова Верховна Рада відправила останнього у відставку з посади генпрокурора.
Кортеж Коломойського заїхав у котеджне містечко, де розташований маєток Луценка
Слідом за кортежем до котеджного містечка заїхав і броньований "Мерседес".
Слідом за кортежем олігарха до котеджного містечка заїхав і броньований "Мерседес"
Завдяки аерозйомці журналісти зафіксували, що автівки Коломойського і "Мерседес" стояли саме біля заміського маєтку Луценка.
Автівки Коломойського і "Мерседес" стояли саме біля заміського маєтку Луценка
Уже пів на одинадцяту знімальна група помітила, що "Мерседес" виїхав з воріт маєтку Луценка – і за 40 хвилин заїхала на територію Кабінету міністрів України.
Примітно, що новий склад Кабміну був затверджений Верховною Радою 9-го скликання за два дні до того. Водночас, кортеж олігарха Коломойського залишався біля будинку ще близько двох годин.
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"Схеми" поцікавилися в нього, хто ж був пасажиром автівки, яка потім поїхала з маєтку Луценка до Кабміну.
– Питання стосовно вашого візиту 31 серпня до пана Луценка. Там на зустрічі вдома у Луценка був ще третій хтось, на відомчій автівці, яка з Кабінету міністрів. Хто це був? І що вас пов'язує з паном Луценком?
– Луценко вже звільнився на той момент. Так, підтримали його все-таки. Завжди коли закінчуєш роботу на державу, завжди є якийсь осадок сумний. Нічого особливого.
– А хто був третім на тій зустрічі?
– Ну, я пам'ятаю, ми з Ігорем Петровичем приїхали.
– З Палицею.
– Так. Більше нікого не було.
– Був хтось третій, хто поїхав першим. І поїхав до Кабінету міністрів. Прямо на територію, на відомчому авто.
– Не знаю, не бачив. Але він був з жінкою. Луценко був, його дружина була. І ми були. Там четверо було, а не троє.
– Я зрозумів. А чи звертався до вас пан Луценко за гарантіями після того, як він втратив посаду, щоб його не переслідували або не розслідували якісь його можливі зловживання владою?
– Звісно, ні. А які у нього? Я вважаю, що у нього не було... Він був гідним генпрокурором.
До офіційного отримання повноважень Володимир Зеленський і його команда наголошували на тому, що за їхньої влади відносини між бізнесменами і високопосадовцями будуть прозорими і публічними. Цим журналістським розслідуванням "Схеми" доводять, що прем’єр-міністр, заступник керівника Офісу президента, перший помічник президента та міністр внутрішніх справ продовжують грати з суспільством у хованки.
І про більшість із цих фактів суспільство так би і не дізналось, якби не проведення журналістських розслідувань, націлених на фіксацію таємних зустрічей представників влади з людьми, чиї інтереси не завжди співпадають з інтересами широкого кола громадян. Утім, подекуди політики намагаються зашкодити роботі журналістів. У тому числі – політики з минулого.
Сергій Шефір & Ігор Коломойський: "Обговорювали питання "95 кварталу"
Перший помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір таємно відвідував офіс олігарха Ігоря Коломойського у Києві. Він пояснив, що їздив туди у справах "95 Кварталу", адже є одним із власників компанії.
Шефір виїхав з офісу бізнесмена пізно ввечері 28 жовтня. Він їздив туди іномаркою Toyota Camry з номерними знаками Державного управління справами.
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За годину після того, як поїхав Шефір, офісний центр залишив кортеж, яким користується сам Коломойський.
Шефір спочатку стверджував, що зустрічався там не з олігархом, а з іншою людиною. Однак, з ким саме, уточнити відмовився. Він зазначив, що був там у "справах студії "Квартал 95", а не через питання діяльності президента Зеленського,
– розповіли журналісти.
Сам Шефір відзначив, що є позаштатним помічником Зеленського і залишається працювати в студії "Квартал 95".
Більше про візит Шефіра – читайте тут.