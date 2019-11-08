Помічник Зеленського Шефір їздив в офіс Коломойського: "Схеми" з'ясували навіщо

Перший помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір таємно відвідував офіс олігарха Ігоря Коломойського у Києві. Він пояснив, що їздив туди у справах "95 Кварталу", адже є одним із власників компанії.

Шефір виїхав з офісу бізнесмена пізно ввечері 28 жовтня, повідомили розслідувачі проєкту "Схеми". Він їздив туди іномаркою Toyota Camry з номерними знаками Державного управління справами.

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За годину після того, як поїхав Шефір, офісний центр залишив кортеж, яким користується сам Коломойський.

Шефір спочатку стверджував, що зустрічався там не з олігархом, а з іншою людиною. Однак, з ким саме, уточнити відмовився. Він зазначив, що був там у "справах студії "Квартал 95", а не через питання діяльності президента Зеленського,

– розповіли журналісти.

Сам Шефір відзначив, що є позаштатним помічником Зеленського і залишається працювати в студії "Квартал 95".

"Я працюю там. Рахуюся там. А як ви хотіли? Мені з чогось же жити треба. Треба зарплату отримувати", – заявив він.



Авто Шефіра біля київського офісу Коломойського

Тому радник Зеленського досі спілкується з Коломойським у справах бізнесу.

Він – акціонер каналу, на який постачає продукцію студія "Квартал 95". Тому, логічно, що ми обговорювали які програми будуть виходити, всі внутрішні справи телевізійні,

– сказав Шефір.

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Згодом чиновник все ж визнав, що у той вечі таки зустрічався в офісі саме з Ігорем Коломойським.



Шефір приїжджав до офісу Коломойського на службовому авто

Водночас сам олігарх заперечив, що перший помічник Зеленського приїжджав саме до нього.

Він до мене в офіс не приїжджав. Він приїжджав до товариша Міндіча (Тімур Міндіч – бізнес-партнер Зеленського і друг Коломойського). А я його зустрів у передпокої… Так, хвилина, "привіт-бувай". Він приїжджав щодо питань "квартальних". Я ж не веду ці питання. От вони там, наскільки я знаю, узгоджували плани на наступний рік. Пакет,

– сказав Коломойський.

Що відомо про зв'язки Шефіра, Зеленського і Коломойського?Ще будучи лише кандидатом у президенти, Володимир Зеленський пообіцяв вийти з бізнесу. Мовляв, ніхто не буде порушувати закон (забороняє президенту займатися бізнесом – 24 канал). Тоді він був співвласником "Студії Квартал-95" та інших компаній, проєкти яких виходять на каналах медіахолдингу Коломойського "1+1 медіа".



Після перемоги на президентських виборах Зеленський дотримав обіцянку і передав свої частки у компаніях трьом бізнес партнерам – братам Сергію і Борису Шефірам, а також Тимуру Міндічу.



Сергій Шефір отримав від Зеленського його частки у 8 компаніях: "Студії Квартал-95"; "Студія Квартал 95", яка займається організацією будівництва; "Квартал-концерт"; пакет у телеканалі "Квартал ТВ"; кінокомпанії "Квартал", ресторані "Фиш-Хаус", кінокомпанії "Гауді Студіо" та компанії "Інвест Аніма".