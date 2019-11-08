Помощник Зеленского Шефир ездил в офис Коломойского: "Схемы" выяснили зачем

Первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир тайно посещал офис олигарха Игоря Коломойского в Киеве. Он пояснил, что ездил туда по делам "95 Квартала", ведь является одним из владельцев компании.

Шефир выехал из офиса бизнесмена поздно вечером 28 октября, сообщили расследователи проекта "Схемы". Он ездил туда на иномарке Toyota Camry с номерными знаками Государственного управления делами.

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Через час после того, как уехал Шефир, офисный центр оставил кортеж, которым пользуется сам Коломойский.

Шефир сначала утверждал, что встречался там не с олигархом, а с другим человеком. Однако, с кем именно, уточнить отказался. Он отметил, что был там по делам студии "Квартал 95", а не из-за вопросов деятельности президента Зеленского,

– рассказали журналисты.

Сам Шефир отметил, что является внештатным помощником Зеленского и остается работать в студии "Квартал 95".

"Я работаю там. Считаюсь там. А как вы хотели? Мне с чего-то же жить надо. Надо зарплату получать", – заявил он.



Авто Шефира возле киевского офиса Коломойского

Поэтому советник Зеленского до сих пор общается с Коломойским по делам бизнеса.

Он – акционер канала, который поставляет продукцию студия "Квартал 95". Поэтому, логично, что мы обсуждали какие программы будут выходить, все внутренние дела телевизионные,

– сказал Шефир.

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Впоследствии чиновник все же признал, что в тот вечер все-таки встречался в офисе именно с Игорем Коломойским.



Шефир приезжал в офис Коломойского на служебном авто

В то же время сам олигарх отрицает, что первый помощник Зеленского приезжал именно к нему.

Он ко мне в офис не приезжал. Он приезжал к товарищу Миндичу (Тимур Миндич – бизнес-партнер Зеленского и друг Коломойского). А я его встретил в прихожей... Так, минута, "привет-пока". Он приезжал по вопросам "квартальным". Я же не веду эти вопросы. Вот они там, насколько я знаю, согласовывали планы на следующий год. Пакет,

– сказал Коломойский.

Что известно о связях Шефира, Зеленского и Коломойского?

Еще будучи только кандидатом в президенты, Владимир Зеленский пообещал выйти из бизнеса. Мол, никто не будет нарушать закон, который запрещает президенту заниматься бизнесом – 24 канал). Тогда он был совладельцем "Студии Квартал-95" и других компаний, проекты которых выходят на каналах медиахолдинга Коломойского "1+1 медиа".



После победы на президентских выборах Зеленский сдержал обещание и передал свои доли в компаниях трем бизнес партнерам – братьям Сергею и Борису Шефирам, а также Тимуру Миндичу.



Сергей Шефир получил от Зеленского его доли в 8 компаниях: "Студии Квартал-95"; "Студия Квартал 95", которая занимается организацией строительства; "Квартал-концерт"; пакет в телеканале "Квартал ТВ"; кинокомпании "Квартал", ресторане "Фиш-Хаус", кинокомпании "Гауди Студио" и компании "Инвест Анима".