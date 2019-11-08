Про таємниці засідань "Слуги народу" і газовий контракт з Росією: Герус розповів деталі

За словами Геруса, внутрішні засідання фракції відбуваються дуже бурхливо, однак голосують вони переважно одноголосно.

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"Наші внутрішні засідання фракції відбуваються так бурхливо, що я думаю, ще не народився той тиран, який зможе нашу фракцію загнатий в якийсь авторитаризм. В нас там, дійсно, демократії дуже багато. Але, що важливо, ми заходимо в сесійну залу і в абсолютній більшості випадків голосуємо однаково. Одиничні випадки бувають, коли не набираємо 226 голосів", – розповів нардеп.

Він зазначив, що на засідання зазвичай виносяться якісь важливі дискусійні або ж термінові законопроєкти, таких може бути два або три питання.

"Ми розуміємо (наперед – 24 канал), які будуть питання. Звичайно, є головуючий, є голова фракції, є заступники. І ми обговорюємо з людьми, які в цьому спеціалізуються. Наприклад – юридичне питання недоторканності Дубневича. Люди встають і так як юристи кажуть свою позицію, як нам вчиняти. Хтось встає і каже: у нас була така-то політична обіцянка, ми її маємо виконувати, якщо ми почнемо зараз діяти інакше – нас ніхто не зрозуміє", – пояснив нардеп.

Хтось за, хтось проти. Потім це питання ми ставимо на голосування. Піднімаємо руки по питанню, щоб ми визначили позицію фракції. І далі, якщо абсолютна більшість фракції "за" якесь питання, то ми стараємося йти в зал і вже одностайно голосувати. Є дискусії всередині фракції, але вже далі, як організована якась команда, ми йдемо, щоб в залі вже приймати рішення. Це дуже важливо,

– наголосив Герус.

"Особисто в мене, на всі питання є своя думка. Але якщо я почну на всі питання зі своєю думкою, то як команда ми результату ніякого не досягнемо. Тому важливо: дискусія до певного моменту, потім прийняття рішення і потім це рішення треба проголосувати, його імплементувати", – підкреслив нардеп.

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Про секрети голосування

► Сигнали голосувати від Разумкова

В ефірі 24 каналу на питання, чи є "руки Чечетова" в залі, Андрій Герус зазначив, що там є інший секрет:

Артем Овдієнко, журналіст: Закидають, що Разумков маякує вам, як голосувати двома ключовими фразами. Я розумію, що все ж таки це треба, але це неправильно...

Андрій Герус: Чому?

Артем Овдієнко: 250 людини, як їх скерувати. Ну хіба що у вайбері.

Що таке "рука Чечетова"Під час голосувань в парламенті за часів Януковича Михайло Чечетов був за визначенням журналістів "дресирувальником" для депутатів "Партії регіонів": рукою віддавав команди в сесійній залі кнопкодавам. Залежно від того, як вона була піднята, відбувалося голосування депутатами "Партії регіонів".

► Переписки у вотсапі

"В вайбері у нас нічого немає. Вайбер – це від північного сусіда, ми йому не дуже довіряємо. Ми користуємося вотсапом", – запевнив Герус.

За його словами, там у "Слуги народу" є спеціальна група, де люди дають потрібну інформацію, коли це потрібно.

В загальному чаті пише обмежене коло осіб, а ми всі читаємо. Пише керівництво фракції,

– поділився деталями Герус.

► Орієнтування за таблом

Нардеп зазначив, що є ще один спосіб одностайного голосування.

Ми сидимо попереду парламенту. Голосування триває 15 секунд. Ти почекав і дивишся на табло: якщо воно зеленіє – і собі голосуєш,

– розповів Герус.

Про перемовини України, Європейського Союзу та Росії щодо газу та його транзиту у прямому ефірі 24 каналу розповів народний депутат і голова комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус. Чи буде Україна продовжувати газовий контракт з Росією За словами Геруса, йдуть перемовини між групами ЄС, Україна і Росія, зокрема "Газпром". Якщо говорити про транзит, то нам дуже важливо відповідати європейським правилам. Читайте також: Україна збирається заблокувати "Північний потік-2" "Ми проголосували відповідний законопроєкт і газотранспортна система тепер буде в окремому оепраторі, який буде знаходитися під Міністерством фінансів, а не під НАК "Нафтогазом". Тому тут рухаємося і показуємо прогрес. До речі, Європа його оцінює. Вчора (6 листопада – 24 канал) була зустріч у Бундестазі з парламентарями. Вони знають, що ми проголосували. І навіть позитивно здивовані, що ми достатньо швидко реформуємо наше законодавство для того, щоб відповідати вимогам Третього енергетичного пакету й успішно пройти сертифікацію", – розповів нардеп. У росіян є свої переговорні позиції. Вони хочуть, щоб ми щось скасували. У нас є свої переговорні позиції. Не хочу заглиблюватися в деталі, щоб не шкодити переговорам. Я сподіваюся, що на якесь рішення до кінця року все ж зможуть вийти відповідні сторони. Ми однозначно зацікавлені в тому, щоб зберігати транзит газу, бо це нам вигідно. Ми хочемо довгостроковий контракт і довкола цього йдуть дискусії. Подивимося, як воно буде,

– наголосив Герус. ► Що відомо про новий транзитний контракт між Україною та РФ? Його досі немає. Переговори сторін тривають, але через різні умови дійти згоди не можуть. Як минули останні – читайте тут. Загалом Україна хоче укласти договір на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік. Новий контракт Україні потрібен через те, що старий закінчиться 31 грудня 2019 року. Тим часом, "Газпром" уже офіційно відмовився постачати Україні газ. Зверніть увагу: Новий позов "Нафтогазу" проти "Газпрому": що вимагає Україна Росія заявила про 2 умови для нового контракту : Україна має відмовитися від судових позовів (йдеться про 22 мільярди доларів) і поновити закупівлю газу РФ. Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв уже заявив, що не збирається "понять и простить" Росії цю суму. Натомість у Кремлі всі позови України називають "абсурдними". ► Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом": що треба знати 22 грудня 2017 року "Нафтогаз" повідомив, що виграв арбітраж проти "Газпрому" у справі про постачання газу. Також "Нафтогаз" домігся зменшення майбутніх обов'язкових річних обсягів газу у понад 10 разів відповідно до його фактичних потреб в імпорті газу.

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" за позовом на транзит газу на суму 4,673 мільярда доларів.

Тож за результатами двох арбітражів між компаніями – на поставку і транзит газу – "Газпром" повинен доплатити "Нафтогазу" 2,56 мільярда доларів.

Через пеню сума боргу "Газпрому" вже перевищила 2,7 мільярда доларів, але російський газовий монополіст відмовляється повертати Україні гроші.

Чи подешевшає електрика для населення