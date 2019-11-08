Про таємниці засідань "Слуги народу" і газовий контракт з Росією: Герус розповів деталі
Як відбуваються засідання фракції "Слуга народу", які є секрети одностайного голосування, чи є війна між Ахметовим та Коломойським, чи буде Україна продовжувати газовий контракт з Росією – про це в ефірі 24 каналу у програмі "Політична анатомія" розповів нардеп від "Слуги народу" і голова комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.
Про засідання фракції "Слуга народу"
За словами Геруса, внутрішні засідання фракції відбуваються дуже бурхливо, однак голосують вони переважно одноголосно.
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"Наші внутрішні засідання фракції відбуваються так бурхливо, що я думаю, ще не народився той тиран, який зможе нашу фракцію загнатий в якийсь авторитаризм. В нас там, дійсно, демократії дуже багато. Але, що важливо, ми заходимо в сесійну залу і в абсолютній більшості випадків голосуємо однаково. Одиничні випадки бувають, коли не набираємо 226 голосів", – розповів нардеп.
Він зазначив, що на засідання зазвичай виносяться якісь важливі дискусійні або ж термінові законопроєкти, таких може бути два або три питання.
"Ми розуміємо (наперед – 24 канал), які будуть питання. Звичайно, є головуючий, є голова фракції, є заступники. І ми обговорюємо з людьми, які в цьому спеціалізуються. Наприклад – юридичне питання недоторканності Дубневича. Люди встають і так як юристи кажуть свою позицію, як нам вчиняти. Хтось встає і каже: у нас була така-то політична обіцянка, ми її маємо виконувати, якщо ми почнемо зараз діяти інакше – нас ніхто не зрозуміє", – пояснив нардеп.
Хтось за, хтось проти. Потім це питання ми ставимо на голосування. Піднімаємо руки по питанню, щоб ми визначили позицію фракції. І далі, якщо абсолютна більшість фракції "за" якесь питання, то ми стараємося йти в зал і вже одностайно голосувати. Є дискусії всередині фракції, але вже далі, як організована якась команда, ми йдемо, щоб в залі вже приймати рішення. Це дуже важливо,
– наголосив Герус.
"Особисто в мене, на всі питання є своя думка. Але якщо я почну на всі питання зі своєю думкою, то як команда ми результату ніякого не досягнемо. Тому важливо: дискусія до певного моменту, потім прийняття рішення і потім це рішення треба проголосувати, його імплементувати", – підкреслив нардеп.
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Про секрети голосування
► Сигнали голосувати від Разумкова
В ефірі 24 каналу на питання, чи є "руки Чечетова" в залі, Андрій Герус зазначив, що там є інший секрет:
Артем Овдієнко, журналіст: Закидають, що Разумков маякує вам, як голосувати двома ключовими фразами. Я розумію, що все ж таки це треба, але це неправильно...
Андрій Герус: Чому?
Артем Овдієнко: 250 людини, як їх скерувати. Ну хіба що у вайбері.
Що таке "рука Чечетова"Під час голосувань в парламенті за часів Януковича Михайло Чечетов був за визначенням журналістів "дресирувальником" для депутатів "Партії регіонів": рукою віддавав команди в сесійній залі кнопкодавам. Залежно від того, як вона була піднята, відбувалося голосування депутатами "Партії регіонів".
► Переписки у вотсапі
"В вайбері у нас нічого немає. Вайбер – це від північного сусіда, ми йому не дуже довіряємо. Ми користуємося вотсапом", – запевнив Герус.
За його словами, там у "Слуги народу" є спеціальна група, де люди дають потрібну інформацію, коли це потрібно.
В загальному чаті пише обмежене коло осіб, а ми всі читаємо. Пише керівництво фракції,
– поділився деталями Герус.
► Орієнтування за таблом
Нардеп зазначив, що є ще один спосіб одностайного голосування.
Ми сидимо попереду парламенту. Голосування триває 15 секунд. Ти почекав і дивишся на табло: якщо воно зеленіє – і собі голосуєш,
– розповів Герус.
Про перемовини України, Європейського Союзу та Росії щодо газу та його транзиту у прямому ефірі 24 каналу розповів народний депутат і голова комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.
Чи буде Україна продовжувати газовий контракт з Росією
За словами Геруса, йдуть перемовини між групами ЄС, Україна і Росія, зокрема "Газпром". Якщо говорити про транзит, то нам дуже важливо відповідати європейським правилам.
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"Ми проголосували відповідний законопроєкт і газотранспортна система тепер буде в окремому оепраторі, який буде знаходитися під Міністерством фінансів, а не під НАК "Нафтогазом". Тому тут рухаємося і показуємо прогрес. До речі, Європа його оцінює. Вчора (6 листопада – 24 канал) була зустріч у Бундестазі з парламентарями. Вони знають, що ми проголосували. І навіть позитивно здивовані, що ми достатньо швидко реформуємо наше законодавство для того, щоб відповідати вимогам Третього енергетичного пакету й успішно пройти сертифікацію", – розповів нардеп.
У росіян є свої переговорні позиції. Вони хочуть, щоб ми щось скасували. У нас є свої переговорні позиції. Не хочу заглиблюватися в деталі, щоб не шкодити переговорам. Я сподіваюся, що на якесь рішення до кінця року все ж зможуть вийти відповідні сторони. Ми однозначно зацікавлені в тому, щоб зберігати транзит газу, бо це нам вигідно. Ми хочемо довгостроковий контракт і довкола цього йдуть дискусії. Подивимося, як воно буде,
– наголосив Герус.
► Що відомо про новий транзитний контракт між Україною та РФ?
Його досі немає. Переговори сторін тривають, але через різні умови дійти згоди не можуть. Як минули останні – читайте тут. Загалом Україна хоче укласти договір на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік.
Новий контракт Україні потрібен через те, що старий закінчиться 31 грудня 2019 року. Тим часом, "Газпром" уже офіційно відмовився постачати Україні газ.
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Росія заявила про 2 умови для нового контракту: Україна має відмовитися від судових позовів (йдеться про 22 мільярди доларів) і поновити закупівлю газу РФ. Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв уже заявив, що не збирається "понять и простить" Росії цю суму. Натомість у Кремлі всі позови України називають "абсурдними".
► Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом": що треба знати
- 22 грудня 2017 року "Нафтогаз" повідомив, що виграв арбітраж проти "Газпрому" у справі про постачання газу. Також "Нафтогаз" домігся зменшення майбутніх обов'язкових річних обсягів газу у понад 10 разів відповідно до його фактичних потреб в імпорті газу.
- 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" за позовом на транзит газу на суму 4,673 мільярда доларів.
- Тож за результатами двох арбітражів між компаніями – на поставку і транзит газу – "Газпром" повинен доплатити "Нафтогазу" 2,56 мільярда доларів.
- Через пеню сума боргу "Газпрому" вже перевищила 2,7 мільярда доларів, але російський газовий монополіст відмовляється повертати Україні гроші.
Чи подешевшає електрика для населення
Герус зазначив, що на сьогодні ціна для населення десь в 2,5 рази дешевша, аніж тарифи для непобутових споживачів – бюджетних установ, шкіл, садочків тощо. Вона складає для людей десь близько 1,1 гривня за кіловат-годину з ПДВ, для промисловості – ціна близько 3 гривень з ПДВ.
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За його словами, на сьогодні тарифи на електроенергію для населення не складають основну частину рахунку. "Тобто, говорячи про тарифи на електрику для населення, ми розуміємо, що воно (населення, – 24 канал) взимку може споживати на 150-200 гривень більше", – відповів Герус.
Я вважаю, що неправильно піднімати тарифи на електрику напередодні зими чи робити якісь серйозні зміни. Тому що взимку, зазвичай, рахунки зростають, тому люди хочуть її (зиму, – 24 канал) прожити спокійно,
– сказав голова комітету з питань енергетики.
Він додав, що натомість для підприємств це є проблемою, яка все одно лягає на населення: тому що це інфляція, це конкурентоздатність економіки тощо.
"Але є хороші сигнали, які потрібно помічати. З першого вересня 2019 року було пониження тарифів на 20 копійок за рахунок певних механізмів, а з жовтня відбулося ще пониження десь ще на 20 копійок. Тобто в нас за останні місяці відбулося значне пониження на тарифи на електроенергію", – зазначив Герус.
Окрім того, нардеп запевнив, що 55% нашої електроенергії виробляє "Енергоатом". Проте в кінці серпня в робочому стані в підприємства було лише 9 енергоблоків із 15. На сьогодні їх працює вже 11. "Тому в зиму ми входимо спокійно і я впевнений, що в нас все буде добре", – підсумував Герус.
За комуналку українці платять менше за європейців/ інфографіка 24 каналу
Чи існує війна між Коломойським та Ахметовим
За словами Геруса, між олігархами Коломойським та Ахметовим все доволі нейтрально та спокійно. У них, дійсно, є різні зацікавленості, проте це не означає, що між ними війна.
Чому вважають, що між Коломойським і Ахметовим війнаВважають, що між олігархами Коломойським та Ахметовим – війна, тому що в них різні зацікавленості. Коломойський зацікавлений в тому, щоб електрика була дешевшою для свого заводу феросплавів. Ахметову цікаве цілком протилежне, адже він якраз і генерує енергетику.
"Дивіться, у вашій студії також цікаво, щоб електрика була дешевша. Але це ж не можна інтерпретувати як війну, наприклад, акціонера цього каналу з Ахметовим", – сказав Герус.
Я, до речі, не бачу, щоб "1+1" чи ця медіагрупа якось активно висвітлювала ситуацію і роль Ріната Ахметова в негативному світлі чи роль компанії ДТЕК. Як на мене, там все так нейтрально і спокійно. Нічого такого особливого я зараз не бачу,
– пояснив нардеп від "Слуги народу".
Натомість, він зазначив, що медіа Ахметова всж хочуть звести все до того, що Коломойський проти нього.
"Сама група Ахметова дуже активно – я бачу по медіамоніторингу – вкладається в медіа, і я "дуже радий", що і про мене показують фільми, і я в сюжети новин потрапляю. Вони хочуть цю гру звести до того, що це Коломойський проти Ахметова. Це не зовсім так", – зазначив Герус.
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Також він додав, що, дійсно, підприємтва Коломойського є крупними споживачами електроенергії.
Вони всі разом сукупно споживають приблизно 4%. Решта – це не Коломойський. В Україні, наприклад, найбільший споживач електроенергії – це "АрселорМіттал Кривий Ріг", одинийчний найкрупніший завод-споживач електроенергії. І це, до речі, іноземна інвестиція,
– розповів Герус.
Ахметов і Коломойський
Як Ахметов шантажував владу своєю монополією
Герус зазначив, що є два способи, що робити з монополіями, проте всі вони зводяться до того, що треба створити умови для конкурентного ринку. Перший спосіб є американською моделлю – це поділ на дрібніші компанії або примусовий поділ.
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Він пояснив звідки в компанії Ріната Ахметова ДТЕК монополія. В країні погана ситуація з вугіллям, тому що 80% всього українського вугілля належить цій компанії. Така ж проблема складається взимку, тому що різко зростає споживання електроенергії й цю пікову потребу покривають саме вугільні електростанції. Тому роль вугільних електростанцій взимку дуже зростає й українці від них дуже залежні.
Ведучий Артем Овдієнко поцікавився, чи можна це розуміти, що Ренат Ахметов шантажує тим, що відімкне рубильник.
Ніхто в явній формі такого не скаже, що "я вас шантажую і відімкну електроенергію". Але такі сигнали були. Перш за все, в чому воно проявлялося? Початок вересня або кінець серпня, коли уряд заходив на роботу, то рівень запасів вугілля на складах був нижче 50% від минулорічних (ніж у 2018 році – 24 канал). Це був найнижчий рівень запасів вугілля на складах за всю історію України,
– заявив Андрій Герус.
"Якби компанія постаралася, то вони б могли зробити більше запасів вугілля. Тому, я думаю, що там були елементи такого, щоби тримати в напруженні ситуацію й мати свої переговорні позиції щодо "тут треба тарифи підняти, а ми тоді допоможемо вирішити проблему, щоб не допустити кризових явищ", – додав Герус.
Також у програмі: Найєм пояснив, навіщо Україні Укроборонпром
У програмі "Політанатомія" радник гендиректора Укроборонпрому Мустафа Найєм відповів на питання, навіщо Україні тримати концерн, якщо там є чимало проблем і до того ж боргів.
Лише 30% наших доходів Укроборонпрому – це внутрішній ринок. 70% – це експорт техніки і ремонтів. Ми на тому заробляємо. Чому ми це робимо? Тому що дуже багато країн закупили радянську техніку, яку треба модернізувати, експлуатувати і ремонтувати. Ми на цьому ринку у дуже багатьох країнах виграємо навіть у РФ, тому що у нас швидше, дешевше, ефективніше,
– наголосив Наєйм.
Мустафа Найєм
"Треба визнавати і переваги теж. Не треба їх перекреслювати, це неправильно стосовно тих людей, які працюють – їх 60 тисяч. Але інше питання: чому нам це потрібно. Нам дійсно потрібно переглянути номенклатуру цієї техніки. Нам не потрбіна така кількість. В жжодінй країні немає такої кількості. Всі концентруються на 2-5 моделях чи на конкретній продукції, і її модернізують і потім продають. Нам треба робити цю махіну ефективною", – підкреслив радник гендиректора Укроборонпрому.
Більше – дивіться у відео програми.
Відео другої чачтини програми "Політична анатомія" за 7 листопада 2019: