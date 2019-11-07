Найнижчий запас вугілля за всю історію: як Ахметов шантажував владу своєю монополією

Є два способи, що робити з монополіями, проте всі вони зводяться до того, що треба створити умови для конкурентного ринку.

Перший спосіб є американською моделлю – це поділ на дрібніші компанії або примусовий поділ. Про це в програмі "Політична анатомія" розповів народний депутат від "Слуги народу" Андрій Герус.

Читайте також: Герус розповів, чи існує війна між Коломойським та Ахметовим

Він пояснив звідки в компанії Ріната Ахметова ДТЕК монополія. В країні погана ситуація з вугіллям, тому що 80% всього українського вугілля належить цій компанії. Така ж проблема складається взимку, тому що різко зростає споживання електроенергії й цю пікову потребу покривають саме вугільні електростанції. Тому роль вугільних електростанцій взимку дуже зростає й українці від них дуже залежні.



Андрій Герус

Ведучий Артем Овдієнко поцікавився, чи можна це розуміти, що Ренат Ахметов шантажує тим, що відімкне рубильник.

Ніхто в явній формі такого не скаже, що "я вас шантажую і відімкну електроенергію". Але такі сигнали були. Перш за все, в чому воно проявлялося? Початок вересня або кінець серпня, коли уряд заходив на роботу, то рівень запасів вугілля на складах був нижче 50% від минулорічних (ніж у 2018 році – 24 канал). Це був найнижчий рівень запасів вугілля на складах за всю історію України,

– заявив Андрій Герус.

"Якби компанія постаралася, то вони б могли зробити більше запасів вугілля. Тому, я думаю, що там були елементи такого, щоби тримати в напруженні ситуацію й мати свої переговорні позиції щодо "тут треба тарифи підняти, а ми тоді допоможемо вирішити проблему, щоб не допустити кризових явищ", – додав Герус.