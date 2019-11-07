Зеленський назвав головну проблему нової Ради

Основною проблемою в роботі нинішньої Верховної Ради є те, що партії, які не входять до більшості, "не хочуть голосувати" за подані законопроєкти. Усе тому, що нардепи з цих політсил переважно позиціонують себе опозицією до чинної влади.

Володимир Зеленський під час інтерв'ю "Відверто з президентом" зауважив, що багато парламентарів навіть не хочуть ходити на роботу в Раду.

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Мінус який – загалом інші партії можуть не ходити на роботу, але не всі. Тому що я знаю, наприклад, партія "Голос" голосувала за деякі важливі закони. Дехто ще з інших партій. Але в принципі мінус в тому, що інші партії не хочуть голосувати. І це є правда. Кожен з них вважає, що він головний опозиціонер влади,

– наголосив Зеленський.

Глава держави також назвав і плюси новообраної Ради. Зокрема, він нагадав, що чинний парламент вже прийняв десятки важливих законів.

"Найголовніша перемога цієї Ради – проголосовані законопроєкти. Ухвалено 70 законів, серед них дуже важливі. Це був "турборежим". Про нього і європейці, і представники МВФ, і ЄБРР, і Світового банку говорили мені, що дуже задоволені, і навіть казали: "Давайте трішечки повільніше", – додав Зеленський.

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За словами президента, головні законопроєкти, за які проголосувала Рада, це:

повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення,

зняття депутатської недоторканності,

судова реформа,

перезавантаження Генеральної прокуратури,

закони для поліпшення бізнес-клімату в Україні.

Глава держави додав, що законопроєкт про повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення саботували і в попередньому парламенті, і в новообраному. Проте, його таки прийняли і він почне реально діяти. Тому, тепер варто чекати не тільки посадки корупціонерів, а й повернення грошей до бюджету країни.

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