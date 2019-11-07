Зеленский назвал главную проблему новой Рады

Основной проблемой в работе нынешней Верховной Рады является то, что партии, которые не входят в большинство, "не хотят голосовать" за представленные законопроекты. Все потому, что нардепы из этих политсил преимущественно позиционируют себя оппозицией к действующей власти.

Владимир Зеленский во время интервью "Откровенно с президентом" отметил, что многие парламентарии даже не хотят ходить на работу в Раду.

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Минус какой – всего другие партии могут не ходить на работу, но не все. Потому что я знаю, например, партия "Голос" голосовала за некоторые важные законы. Некоторые еще из других партий. Но в принципе минус в том, что другие партии не хотят голосовать. И это правда. Каждый из них считает, что он главный оппозиционер ко власти,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства также назвал и плюсы новоизбранной Рады. В частности, он напомнил, что действующий парламент уже принял десятки важных законов.

"Самая главная победа этой Рады – проголосованные законопроекты. Принято 70 законов, среди них очень важные. Это был "турборежим". О нем и европейцы, и представители МВФ, и ЕБРР и Всемирного банка говорили мне, что очень довольны, и даже говорили: "Давайте чуть-чуть медленнее", – добавил Зеленский.

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По словам президента, главные законопроекты, за которые проголосовала Рада, это:

возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение,

снятие депутатской неприкосновенности,

судебная реформа,

перезагрузка Генеральной прокуратуры,

законы для улучшения бизнес-климата в Украине.

Глава государства добавил, что законопроект о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение саботировали и в предыдущем парламенте, и в новоизбранном. Однако, его все же приняли, и он начнет реально действовать. Поэтому, теперь стоит ждать не только посадок коррупционеров, а и возврата денег в бюджет страны.

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