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      Зеленский назвал главную проблему новой Рады

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      Зеленский рассказал о проблемах и успехах новой Рады
      Зеленский рассказал о проблемах и успехах новой Рады / Getty Images

      Основной проблемой в работе нынешней Верховной Рады является то, что партии, которые не входят в большинство, "не хотят голосовать" за представленные законопроекты. Все потому, что нардепы из этих политсил преимущественно позиционируют себя оппозицией к действующей власти.

      Владимир Зеленский во время интервью "Откровенно с президентом" отметил, что многие парламентарии даже не хотят ходить на работу в Раду.

      Интересно: О нормандском формате, правительстве и "Слуге народа": новое интервью Зеленского – видео

      Минус какой – всего другие партии могут не ходить на работу, но не все. Потому что я знаю, например, партия "Голос" голосовала за некоторые важные законы. Некоторые еще из других партий. Но в принципе минус в том, что другие партии не хотят голосовать. И это правда. Каждый из них считает, что он главный оппозиционер ко власти,
      – подчеркнул Зеленский.

      Глава государства также назвал и плюсы новоизбранной Рады. В частности, он напомнил, что действующий парламент уже принял десятки важных законов.

      "Самая главная победа этой Рады – проголосованные законопроекты. Принято 70 законов, среди них очень важные. Это был "турборежим". О нем и европейцы, и представители МВФ, и ЕБРР и Всемирного банка говорили мне, что очень довольны, и даже говорили: "Давайте чуть-чуть медленнее", – добавил Зеленский.

      По теме: Выводы сделаем к концу года, – Зеленский обещает разобраться с министрами и депутатами

      По словам президента, главные законопроекты, за которые проголосовала Рада, это:

      • возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение,
      • снятие депутатской неприкосновенности,
      • судебная реформа,
      • перезагрузка Генеральной прокуратуры,
      • законы для улучшения бизнес-климата в Украине.

      Глава государства добавил, что законопроект о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение саботировали и в предыдущем парламенте, и в новоизбранном. Однако, его все же приняли, и он начнет реально действовать. Поэтому, теперь стоит ждать не только посадок коррупционеров, а и возврата денег в бюджет страны.

      Интервью Зеленского в Тесле: видео

       

      blog_ava
      Знаменитый исследователь войны рассказывает, что делать с Путиным и войной на Донбассе
      7 ноября
      4359
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Верховная Рада Владимир Зеленский
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