Кто помогает Украине очистить земли Донбасса и когда там будет безопасно

Более 1,5 миллиона гектаров на Востоке Украины усыпаны минами и взрывоопасными предметами. Они готовы сдетонировать при любой благоприятной ситуации. Сегодня Украина – одна из самых заминированных стран мира. И уступает только Сирии, Афганистану, Йемену и Мьянме. Для полной очистки территории – понадобятся годы.

К счастью, Украина не осталась один на один с этой проблемой. Настоящие профессионалы выполняют опасную работу на Донбассе.

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Вооруженные миноискателями, в бронежилетах – группа саперов готовится к работе. Пиротехники обследуют с помощью детектора каждый сантиметр украинской земли. Фугасы, мины, растяжки, неразорвавшиеся снаряды – опасную находку здесь можно найти едва ли не на каждом шагу.

По возможности зачищаем, проводим разминирование в нужных направлениях, на нужных территориях,

– сказал командир инженерно-саперного взвода Игорь.

Он расчищает засоренную взрывчаткой территорию уже пять лет. Мужчина знает едва ли не все тонкости и секреты установки взрывчатки. Утверждает: саперы хотя и не сидят в окопах, однако рискуют не меньше.

Когда детектор улавливает сигнал, то установить, что именно спрятано в земле – взрывоопасный предмет, или осколок – можно, только посмотрев. Тогда переходят к так называемой экскавации – раскопке. Пиротехники работают почти голыми руками с миллиметровой точностью. На сложном участке слой за слоем снимают грунт, доставая осколки.



Пиротехники работают почти голыми руками с миллиметровой точностью

Армейцы ищут взрывоопасные устройства с картами минных полей. Однако, говорят, там обозначено далеко не все. На участках, где ранее проходила линия фронта – немало неразорвавшихся боеприпасов. Особую опасность и для гражданских, и для военных составляют самодельные взрывные устройства.

Среди них – немало артиллерийских снарядов на "растяжках". Больше всего ими нашпигована "серая зона" – территория, прилегающая к линии разграничения.



"Серая зона" нашпигована артиллерийскими снарядами на "растяжках"

Все взрывоопасные предметы саперы достают и обезвреживают. Благодаря их усилиям удалось сделать безопасными уже тысячи гектаров земли на Востоке Украины. Только за последний месяц украинские пиротехники обезвредили более 80 взрывоопасных предметов. Сегодня на украинском востоке работают сорок четыре группы по разминированию. Среди них:

саперы от Вооруженных сил Украины;

Государственной специальной службы транспорта и пиротехнические расчеты ГСЧС;

неправительственные организации.

Например, международные специалисты из Датской группы по разминированию начали свою деятельность на востоке Украины в 2014 году. Они, в частности, информируют местное население на Донбассе о рисках, которые несут мины. А с 2015 года на Донбассе работают специалисты Швейцарского фонда по противоминной деятельности.

Помогает украинским саперам расчищать заминированную территорию совместная американо-британская гуманитарная миссия The Halo Trust. Ее сотрудники уже разминировали 360 гектаров в Донецкой и Луганской областях. В целом обнаружили более 2 тысяч различных боеприпасов. Пиротехники прочесывают опасные территории, очищают их, обучают местных жителей безопасному поведению вблизи заминированных территорий.

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