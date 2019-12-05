Хто допомагає Україні очистити землі Донбасу та коли там буде безпечно

Понад 1,5 мільйона гектарів на Сході України всипані мінами й вибухонебезпечними предметами. Вони ладні здетонувати за будь-якої сприятливої ситуації. Сьогодні Україна – одна з найбільш замінованих країн світу. І поступається лише Сирії, Афганістану, Ємену і М'янмі. Для повного очищення території – знадобляться роки.

На щастя, Україна не залишилася сам на сам з цією проблемою. Справжні професіонали виконують небезпечну роботу на Донбасі.

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Озброєні міношукачами, у бронежилетах – група саперів готується до роботи. Піротехніки обстежують за допомогою детекторів кожен сантиметр української землі. Фугаси, міни, розтяжки, нерозірвані снаряди – на небезпечну знахідку тут можна натрапити чи не на кожному кроці.

По можливості зачищаємо, проводимо розмінування у потрібних напрямках, на потрібних територіях,

– сказав командир інженерно-саперного взводу Ігор.

Він розчищає засмічену вибухівкою територію вже п'ять років. Чоловік знає ледь не всі тонкощі та секрети встановлення вибухівки. Твердить: сапери хоч і не сидять в окопах, однак ризикують не менше.

Коли детектор вловлює сигнал, то встановити, що саме заховане в землі – вибухонебезпечний предмет, чи осколок – можна, лише подивившись. Тоді переходять до так званої екскавації – розкопування. Піротехніки працюють майже голіруч із міліметровою точністю. На складній ділянці шар за шаром знімають ґрунт, дістаючи осколки.



Піротехніки працюють майже голіруч із міліметровою точністю

Армійці шукають вибухонебезпечні пристрої за картами мінних полів. Проте, кажуть, там позначено далеко не все. На ділянках, де раніше проходила лінія фронту – чимало нерозірваних боєприпасів. Особливу небезпеку і для цивільних, і для військових становлять саморобні вибухові пристрої.

Серед них – чимало артилерійських снарядів на "розтяжках". Найбільше ними нашпигована "сіра зона" – територія, прилегла до лінії розмежування.



"Сіра зона" нашпигована артилерійськими снарядами на "розтяжках"

Усі вибухонебезпечні предмети сапери вилучають і знешкоджують. Завдяки їхнім зусиллям вдалося зробити безпечними вже тисячі гектарів землі на Сході України. Лише за останній місяць українські піротехніки знешкодили понад 80 вибухонебезпечних предметів. Сьогодні на українському сході працюють сорок чотири групи з розмінування. Серед них:

сапери від Збройних сил України;

Державної спеціальної служби транспорту та піротехнічні розрахунки ДСНС;

неурядові організації.

Наприклад, міжнародні фахівці з Данської групи з розмінування розпочали свою діяльність на сході України у 2014 році. Вони, зокрема, інформують місцеве населення на Донбасі щодо ризиків, які несуть міни. А з 2015 року на Донбасі працюють фахівці Швейцарського фонду з протимінної діяльності.

Допомагає українським саперам розчищати заміновану територію спільна американсько-британська гуманітарна місія The Halo Trust. Її співробітники вже розмінували 360 гектарів у Донецькій та Луганській областях. Загалом, виявили понад 2 тисячі різноманітних боєприпасів. Піротехніки прочісують небезпечні території, очищують їх, навчають місцевих мешканців безпечній поведінці поблизу замінованих територій.

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