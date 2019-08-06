Кто помогал скандальному судье Вовку: схема Окружного админсуда Киева

Окружной административный суд Киева можно считать синонимом слова "дно". Нет, не потому, что его глава “трындит” о том, что живет в родительской квартире, а сам встречает рассветы в доме под Киевом. Не потому, что этот суд после выигрыша Зеленского на выборах внезапно признает национализацию "Приватбанка" незаконной. И даже не потому, что самостоятельно отменяет тарифы на рынке электроэнергии.

А потому, что судьи этого суда уверены, что могут все. Без преувеличений.

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26 июля 2019 года в помещении суда провели обыски. Суд был закрыт, посторонних не пускали, только судья Арсирий, даже сквозь окно с решеткой, бодро общался с адвокатами и объяснял журналистам в чем же дело. "Эти следственные действия по делу по жалобам адвокатов Щотки и Козьякова. На какие действия суда – неизвестно", – объяснял судья Арсирий.



Судья Арсирий общается с прессой

Скорее всего, фамилии Козьяков и Щотка ничего не скажут. Это старый конфликт между судьями Окружного административного суда (ОАСК – 24 канал) и Высшей квалифкомиссией судей. Комиссия оценивает судей на профпригодность и порядочность. А судьи ОАСК, которые неоднократно светили незадекларированные дома и поездки на Кубу-Ямайку, конечно, не очень хотят идти в ту комиссию на собеседование. Козьяков и Щотка – это глава и заместитель этой комиссии.



Станислав Щотка и Сергей Козьяков

Правоохранители провели обыски в ОАСК, чтобы доказать, что эти судьи в своем же суде сделали фантастическую схему, чтобы избежать собеседований в Квалифкомиссии.

По версии генпрокуратуры и НАБУ, у главы Окружного админсуда Павла Вовка был план. И большую его часть Вовку реализовать удалось.

Схема Вовка

С чего же все началось? С 2017 года, когда глава Окружного админсуда провалился на собеседовании и похоронил свои амбиции стать судьей Верховного суда. Тогда правоохранители обнаружили, что судья жил в доме под Киевом, хотя сам он это отрицал.



Павел Вовк

Похоже на то, что судья Вовк понял, если он не пройдет квалифицирование, его уволят. А таких как он, судей с сомнительными доходами, в ОАСК собралось немало. Именно поэтому Вовк вместе с коллегами-судьями и придумали план, как сделать так, чтобы комиссия их больше не донимала.

Шаг 1. Дисквалифицировать главу и членов комиссии.

Судьи решили подать иски о незаконности работы членов комиссии, которая должна их оценивать, в свой же суд. Для этого надо, чтобы какие-то люди подали, не сами же судьи. Свой человечек у судей, по версии следствия, нашелся. Это попросили сделать Ростислава Кравца. Адвоката, известного тем, что он часто по разным делам защищает именно судей.



Ростислав Кравец

Подконтрольные Вовку судьи удовлетворяют эти иски и тогда глава, заместитель и один из членов ВККС не могут делать свою работу, а значит, и оценивать судей Окружного админсуда.

На странице адвоката Ростислава Кравца в Facebook появилось сообщение о том, что он уже просто не может терпеть издевательства этой Квалифкомиссии, а потому подал иск, чтобы они ушли в отставку.

Шаг 2. Завести в ВККС вместо дисквалифицированных членов “своих”.

А помочь в этом может Госуполномоченная по правам человека и глава Государственной судебной администрации. Потому что они по закону имеют право избирать членов Квалифкомиссии

Что сделали судьи ОАСКа, чтобы заставить уполномоченную Людмилу Денисову и главу администрации Зеновия Холоднюка впихнуть на конкурс тех, кого им надо? Предложили то, от чего они не смогли отказаться.



Людмила Денисова

В Окружном админсуде лежало несколько протоколов Денисовой по ее незадекларированному имуществу. Чтобы она назначила конкурс на члена Комиссии, судьи их отменили. И вот новым членом ВККС становится экс-судья Высшего админсуда Николай Сирош, а у Денисовой больше нет проблем со своими декларациями.

Что судьи предложили Холоднюку и какие были следующие шаги в схеме Вовка: смотрите видео