Хто допомагав скандальному судді Вовку: схема Окружного адмінсуду Києва

Окружний адміністративний суд міста Києва можна вважати синонімом слова "дно". Ні, не тому, що його голова “триндить” про те, що живе у батьківській квартирі, а сам зустрічає світанки у будинку під Києвом. Не тому, що цей суд після виграшу Зеленського на виборах раптово визнає націоналізацію "Приватбанку" незаконною. І навіть не тому, що самостійно відміняє тарифи на ринку електроенергії.

А тому, що судді цього суду впевнені, що можуть все. Без перебільшень.

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26 липня 2019 року в приміщенні суду провели обшуки. Суд був закритий, сторонніх не пускали, лише суддя Арсірій, навіть крізь вікно із ґратками, бадьоро спілкувався із адвокатами та пояснював журналістам у чому ж справа. "Ці слідчі дії по справі за скаргами адвокатів Щотки і Козьякова. На які дії суду – невідомо", – пояснював суддя Арсірій.



Суддя Арсірій спілкується з пресою

Швидше за все, прізвища Козьяков і Щотка нічого не скажуть. Це старий конфлікт між суддями Окружного адміністративного суду (ОАСК – 24 канал) та Вищою кваліфкомісією суддів. Комісія оцінює суддів на профпридатність та доброчесність. А судді ОАСК, які неодноразово світили незадекларовані будинки та поїздки на Кубу-Ямайку, звісно, не дуже хочуть іти в ту комісію на співбесіду. Козьяков і Щотка – це голова та заступник цієї комісії.



Станіслав Щотка та Сергій Козьяков

Правоохоронці ж провели в обшуки ОАСКу, аби довести, що ці судді у своєму ж суді зробили фантастичну схему, аби уникнути співбесід у Кваліфкомісії.

За версією генпрокуратури і НАБУ, у голови Окружного адмінсуду Павла Вовка був для цього план. І більшу його частину Вовку реалізувати вдалося.

Схема Вовка

З чого ж все почалося? З 2017 року, коли голова Окружного адмінсуду провалився на співбесіді і поховав свої амбіції стати суддею Верховного суду. Тоді правоохоронці виявили, що суддя жив у будинку під Києвом, хоча сам він це заперечував.



Павло Вовк

Схоже на те, що суддя Вовк зрозумів, якщо він не пройде кваліфоцінювання, його звільнять. А таких як він, суддів із сумнівними статками, у ОАСКу назбиралося чимало. Саме тому Вовк разом з колегами-суддями і придумали план, як зробити так, щоб комісія їм більше не дошкуляла.

Крок 1. Дискваліфікувати голову та членів комісії.

Судді вирішили подати позови щодо незаконності роботи членів Комісії, яка має їх оцінювати, до свого ж суду. Для цього треба, щоб якісь люди подали, не самі ж судді. Своя людинка у суддів, за версією слідства, знайшлася. Це попросили зробити Ростислава Кравця. Адвоката, відомого тим, що він часто у різних справах захищає саме суддів.



Ростислав Кравець

Підконтрольні Вовку судді задовольняють ці позови і тоді голова, заступник і один із членів ВККС не можуть робити свою роботу, а отже, й оцінювати суддів Окружного адмінсуду.

На сторінці адвоката Ростислава Кравця у Facebook з’явився допис про те, що він вже просто не може терпіти знущання цієї Кваліфкомісії, а тому подав позов, аби вони пішли у відставку.

Крок 2. Завести до ВККС замість дискваліфікованих членів “своїх”.

А допомогти в цьому може Держуповноважена з прав людини та голова Державної судової адміністрації. Бо вони за законом, мають право обирати членів Кваліфкомісії

Що зробили судді ОАСКу, аби змусити уповноважену Людмилу Денісову та голову адміністрації Зеновія Холоднюка впихнути на конкурс тих, кого їм треба? Запропонували те, від чого вони не змогли відмовитися.



Людмила Денісова

В Окружному адмінсуді лежало кілька протоколів Денісової по її незадекларованому майну. Аби вона призначила конкурс на члена Комісії, судді їх відмінили. І ось новим членом ВККС стає екс-суддя Вищого адмінсуду Микола Сірош, а у Денісової більше немає проблем із своїми деклараціями.

Що судді запропонували Холоднюку та які були наступні кроки у схемі Вовка: дивіться відео