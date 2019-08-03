"Полювання" на скандального суддю Вовка

Скандал навколо Окружного адміністративного суду Києва, в якому днями провели обшуки представники Національного антикорупційного бюро (НАБУ), ризикує стати однією з головних інформаційних тем серпня. І справа навіть не в одіозності самого суду, відомого прийняттям цілого ряду неоднозначних рішень, але і в відомих прізвищах і інституціях, які фігурують у розслідуванні.

Отже, у п'ятницю, 2 серпня главі Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку вручили підозру у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) і інших можливих злочинах. Про це повідомив керівник прес–служби ГПУ Андрій Лисенко.

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Він додав, що прокуратура проситиме суд обрати для Вовка запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Крім Вовка, в Генпрокуратуру прийшли за повістками судді Іван Шепітко, Ігор Погрібніченко і Євген Аблов.

Згідно з оприлюдненими повістками, підозри, крім тиску на ВККС, стосуються перевищення влади, шахрайства, службової недбалості, незаконного перешкоджанню мітингів, прийняття завідомо неправосудних рішень, пропозиції або дачі хабара, втручання в роботу автоматичного документообігу суду. Як бачимо, обвинувальний "букет" більш аніж пишний.

Спробуємо розібратися у цій досить "мутній" історії і з'ясувати, хто намагається отримати тут свої політичні дивіденди.

Отже, обшуки в ОАСК провели в рамках розслідування можливого скоєння кримінальних злочинів головою суду Павлом Вовком і його суддями. У НАБУ стверджують: слідчими задокументовані ознаки кримінальних злочинів, що становлять загрозу національній безпеці.

У чому конкретно полягають претензії з боку НАБУ?

Справа в тому, що законом про забезпечення права на справедливий суд від 12 лютого 2015 року введено кваліфікаційне оцінювання суддів на відповідність займаній посаді. Під час його проходження перевіряють не тільки рівень знань судді, а й походження майна і причетність до корупційних скандалів.

При наявності сумнівів у добропорядності суддя підлягає звільненню без можливості бути повторно призначеним на цю посаду. Оцінювання проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів (ВККС) разом з Громадською радою доброчесності.

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Кваліфікаційне оцінювання голови ОАСК Павла Вовка і більшої частини суддів цього суду було вперше призначено комісією ще у червні 2018 року. Протягом року воно неодноразово переносилося комісією за клопотанням Вовка нібито в зв'язку з надмірною завантаженістю суду.

Разом з тим, за даними НАБУ, не бажаючи проходити оцінювання, голова суду почав створювати штучні перешкоди в діяльності окремих членів ВККС, організувавши подачу позовних заяв проти них в свій же суд. Предметом цих позовів було визнання відсутності у членів комісії повноважень через нібито закінчення термінів, на які вона була призначена за законом.

За задумом Вовка, судді очолюваного ним суду повинні встановити, що термін повноважень членів ВККС закінчились в 2018 році. Метою цих дій була зупинка кваліфікаційного оцінювання суддів через штучно створений конфлікт інтересів між комісією і суддями ОАСК, оскільки судді, яких повинні оцінювати члени ВККС, розглядають справи щодо повноважень зазначених членів,

– стверджують в НАБУ.

Цікаво, що на скандальних записах прослушки, опублікованих бюро, фігурують не тільки голова суду Павло Вовк та судді Євген Аблов, Богдан Санін, Ігор Погрібніченко, Олексій Огурцов, Павло Григорович, а й члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Остапець і Микола Сірош, а також адвокат Олександр Кротюк, одіозний нардеп Сергій Ківалов і його помічниця Антоніна Славіцька.



Суддя Павло Вовк/ Фейсбук Окружного адміністративного суду міста Києва

У розмовах йдеться про зміну складу ВККС і введення до складу комісії лояльних осіб.

Крім того, за даними слідства, до можливої незаконної діяльності суддів причетне Державне бюро розслідувань (ДБР). Йдеться про можливість використання Державного бюро розслідувань, щоб "відбитися" від ВККС.

Незважаючи на резонанс, який викликала справа "НАБУ до Окружного адмінсуду", на даний момент все застопорилося на рівні бурхливого обговорення даної теми в ЗМІ і соцмережах.

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Згадаємо, які найбільш гучні справи розглядали в даній інстанції. ОАСК прославився цілою низкою резонансних рішень: саме він визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку", відсторонив від посади очільницю МОЗу Уляну Супрун, відновив Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби, зупиняв конкурс на посаду глави митниці, дозволив заступнику голови СБУ Демчині не показувати декларацію, заборонив приватизацію Центренерго і т.д.

Крім цього, саме ОАСК визнав незаконними дії НАБУ по прослуховуванню нардепа Розенблата і законними угоди з "рюкзаками Авакова", а також відмовився визнати неправомірним формування тарифів на вугілля по скандальній схемі "Роттердам +". Прославився ОАСК і за часів Революції Гідності. Заступник голови Окружного адмінсуду Євген Аблов в грудні 2013 року зобов'язав розблокувати Хрещатик і Майдан незалежності, що, на думку деяких експертів, стало підставою для штурму протестуючих "Беркутом" в ніч на 13 грудня.

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У політкулуарах, обговорюючи перипетії навколо суду, звертають увагу на те, що недавно президент Володимир Зеленський дав керівництву силових структур місяць для того, щоб проявити себе на антикорупційної ниві. Таким чином, є підозра, що НАБУ, атакуючи ОАСК, намагається банально вислужитися. Втім, не зовсім зрозуміло, наскільки подібна послуга справді грає на користь Зеленського. Варто відзначити, що раніше цей суд вважали підконтрольним Петру Порошенко.

У грудні 2017 року на той момент чинний президент вирішив ліквідувати Окружний адмінсуд і навіть отримав на це згоду Вищої ради правосуддя. Однак у фінальній версії указу даний суд прибрали з переліку ліквідованих. Люди з оточення екс–глави держави стверджують, що зміна позиції Петра Олексійовича відбулася невипадково, а трапилася після того, як була досягнута домовленість про те, що негласним куратором суду стане нардеп від БПП Олександр Грановський.



Скандальний окружний адміністративний суд Києва

Журналісти неодноразово фіксували його зустрічі в ресторанах з главою Окружного адмінсуду Павлом Вовком. Сам Вовк говорив, що не бачить нічого дивного в тому, щоб у вільний час зустрічатися з народним депутатом, членом комітету з питань правосуддя...

Подейкують, що коли поразка Порошенка на президентських виборах стала очевидною, глава ОАСК Вовк оперативно "перевзувся у повітрі", і в підсумку "смотрящим" в цьому суді замість Грановського став відомий екс–заступник голови Адміністрації Януковича Андрій Портнов.

Останнім часом суддя Вовк активно критикує Порошенка і його соратників на своїй сторінці в Facebook, і навіть відкрито виступає за заборону виїзду за кордон колишнім високопоставленим чиновникам.

Адвокат Ростислав Кравець вважає, що детективів НАБУ в справі з ОАСК підставили, і стоїть за всім цим, на думку експерта, колишній заступник голови АП Олексій Філатов, який "боїться втратити владу над судовим корпусом".

Відомий волонтер Ольга Решетилова, коментуючи атаку НАБУ на Вовка і його підлеглих з ОАСК, робить наступний акцент: "...суспільство не розуміє: чи не задумала нова влада зробити вид, що, в будівлі по вулиці Петра Болбочана, 8 дійсно знаходиться суд, а Павлу Вовку і його підопічним нічого не заважає залишатися "суддями" і вершити своє "вовче правосуддя"? Чи не задумали спустити все на гальмах, а зручний суд переорієнтувати під себе і використовувати для своїх цілей в подальшому?".

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Тим часом, в ОАСК явно не вбачають в розслідуванні НАБУ серйозної загрози. Обшуки, що відбулися днями в суді, Вовк називає "цирком", рекомендуючи колегам звернутися до Вищої ради правосуддя через тиск на них і – увага – цитує Андрія Портнова, який говорить про гарні перспективи виграти цю справу. Отже, справа ясна, що справа темна...