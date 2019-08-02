Загроза незалежності судової системи: 11 суддів Окружного адмінсуду Києва поскаржилися до ВРП

Судді Окружного адміністративного суду Києва вважають, що ГПУ та НАБУ втручаються у здійснення правосуддя. З цього приводу вони звернулися до Вищої ради правосуддя.

Скарга до Вищої ради правосуддя надійшла від 10 суддів (Арсірія, Келеберди, Погрібніченка, Шулежка, Амельохіна, Клименчук, Кузьменка, Огурцова, Кузьменко, Літвінової) та голови суду Павла Вовка. Інформацію про це розмістили на сайті "Судова влада України".

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Судді Окружного адмінсуду вважають, що і дії, і заяви керівництва Управління спеціальних розслідувань ГПУ та НАБУ "становлять загрозу незалежності судової системи України та є посяганням на її безсторонність та неупередженість".

Які саме у суддів претензії до ГПУ та НАБУ?

► Заблокували.

За їх словами, під час обшуків співробітники прокуратури та детективи бюро фактично заблокували всі приміщення суду, тобто і кабінети суддів разом з самими суддями й працівниками їх апарату, котрі не мали відношення до розслідування. Заблокували й громадян, які прибули до суду для участі у розгляді своїх справ.

► Вилучили матеріали відкритих проваджень.

За результатами обшуку правоохоронці вилучили оригінали матеріалів відкритих адміністративних справ. Причому копій їх суду не залишили. Що фактично призвело до "унеможливлення здійснення правосуддя".

► Чинили тиск.

Судді Окружного адмінсуду Києва метою дій ГПУ та НАБУ вбачають "здійснення тиску на суддів задля прийняття судових рішень, вигідних керівництву цих органів".

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26 липня НАБУ та ГПУ здійснили обшуки в Окружному адміністративному суді Києва в рамках розслідування можливого скоєння кримінальних злочинів головою суду Павлом Вовком та окремими суддями. За даними слідчих, вони організували схему створення штучних перешкод в роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, щоб уникати обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.