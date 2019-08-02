03:20
2 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Металевий батько Лукашенко. Магічний суперник Путіна
      Вєсті Кремля
      21:50, 1 серпня
      Вєсті.UA: Ляшко вийшов на тропу війни. "Слуга народу" буде їздити на велосипеді
      Вєсті.UA
      20:00, 1 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Загроза незалежності судової системи: 11 суддів Окружного адмінсуду Києва поскаржилися до ВРП

      1 Читать новость на русском
      Судді ОАСК поскаржилися до Ради правосуддя
      Судді ОАСК поскаржилися до Ради правосуддя / Ілюстративне фото (pixabay)

      Судді Окружного адміністративного суду Києва вважають, що ГПУ та НАБУ втручаються у здійснення правосуддя. З цього приводу вони звернулися до Вищої ради правосуддя.

      Скарга до Вищої ради правосуддя надійшла від 10 суддів (Арсірія, Келеберди, Погрібніченка, Шулежка, Амельохіна, Клименчук, Кузьменка, Огурцова, Кузьменко, Літвінової) та голови суду Павла Вовка. Інформацію про це розмістили на сайті "Судова влада України".

      Читайте також: Звільнення члена ВККС: що коїться в Окружному адмінсуді

      Судді Окружного адмінсуду вважають, що і дії, і заяви керівництва Управління спеціальних розслідувань ГПУ та НАБУ "становлять загрозу незалежності судової системи України та є посяганням на її безсторонність та неупередженість".

      Які саме у суддів претензії до ГПУ та НАБУ?

      ► Заблокували.

      За їх словами, під час обшуків співробітники прокуратури та детективи бюро фактично заблокували всі приміщення суду, тобто і кабінети суддів разом з самими суддями й працівниками їх апарату, котрі не мали відношення до розслідування. Заблокували й громадян, які прибули до суду для участі у розгляді своїх справ.

      ► Вилучили матеріали відкритих проваджень.

      За результатами обшуку правоохоронці вилучили оригінали матеріалів відкритих адміністративних справ. Причому копій їх суду не залишили. Що фактично призвело до "унеможливлення здійснення правосуддя".

      ► Чинили тиск.

      Судді Окружного адмінсуду Києва метою дій ГПУ та НАБУ вбачають "здійснення тиску на суддів задля прийняття судових рішень, вигідних керівництву цих органів".

      Окружний адміністративний суд Києва має над вами виключну владу, навіть якщо ви про це не знаєте. Чому так вийшло та чого цей суд може вас позбавити – у матеріалі 24 каналу.

      26 липня НАБУ та ГПУ здійснили обшуки в Окружному адміністративному суді Києва в рамках розслідування можливого скоєння кримінальних злочинів головою суду Павлом Вовком та окремими суддями. За даними слідчих, вони організували схему створення штучних перешкод в роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, щоб уникати обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.

      blog_ava
      Ворожі медіа: у Зеленського прокоментували відновлення доступу до російських соцмереж
      1 серпня
      3693
      Теги: Новини України Окружний адміністративний суд Києва Судді Вища рада правосуддя ГПУ НАБУ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Андрій Богдан йде у відставку з посади голови Офісу Президента: чим він запам’ятався
      сьогодні , 01:20 Андрій Богдан йде у відставку з посади голови Офісу Президента: чим він запам’ятався
      Андрій Шляхтін 336
      Про втрату близької людини на фронті та червоні лінії у Раді: інтерв'ю з Олександрою Устіновою
      1 серпня , 22:36 Про втрату близької людини на фронті та червоні лінії у Раді: інтерв'ю з Олександрою Устіновою
      Людмила Кушнір 247
      Головні новини 1 серпня: звільнення Богдана, що зміниться в Україні в серпні
      1 серпня , 22:06 Головні новини 1 серпня: звільнення Богдана, що зміниться в Україні в серпні
      3073
      Нарушение прав, запрет на купание в Херсонесе и Бакальская коса исчезает: новости Крымнаша
      1 серпня , 22:00 Нарушение прав, запрет на купание в Херсонесе и Бакальская коса исчезает: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Невже Богдан буде прем'єром: реакція соцмереж на його відставку
      1 серпня , 21:29 Невже Богдан буде прем'єром: реакція соцмереж на його відставку
      2748
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук