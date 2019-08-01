Звільнення члена ВККС: що коїться в Окружному адмінсуді

Про реальні причини та мотиви звільнення члена ВККС Андрія Козлова – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповів екс-член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Андрій Козлов.

Про звільнення Андрія Козлова

В Україні розгорівся новий так званий касетний скандал. Цього разу його фігурантами стали служителі Феміди, а саме голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк та його співробітники.

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За підозрою НАБУ та прокуратури, вони виносили завідома неправосудні рішення та втручалися у діяльність судових органів, створюючи штучні перешкоди у роботі Вищої кваліфкомісії. Мета цих дій: уникнути обов'язкового кваліфікаційного оцінювання, що є необхідним у рамках судової реформи. Про це стало відомо 26 липня, коли були проведені обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду.

НАБУ та Генпрокуратура надали записи розмов нібито Вовка та адвоката Кротюка. На них глава адмінсуду дав йому завдання подати позови до суду, щоб створити штучний конфлікт інтересів між ВККС та Окружним адмінсудом.



За якою схемою все відбулося

За інформацією слідства, на записах фігурує: голова Окружного адмінсуду Пало Вовк, Євген Аблов, Богдан Санін, Ігор Погрібніченко, Олексій Огурцов, Павло Григорович, члени ВККС Сергій Остапець та Микола Сірош, а також адвокат Олександр Кротюк, нардеп Сергій Ківалов і його помічниця Антоніна Славіцька.

Наразі всі підозрювані продовжують обіймати свої посади. А Павло Вовк на своїй сторінці у Facebook назвав цей скандал "цирком, який влаштували з політичних мотивів".

Ви мали б відсторонити недобросовісних суддів від посад, але зрештою прибрали вас.

– Насправді жоден член комісії не розв'язує питання по одинці. В якій ролі я себе почуваю? Звичайно, у ролі жертви, але не нещасної, а такої, що буде відбиватися у майбутньому.

Але я бачу декілька причин того, чому мене звільнили:

► є місце, чому його займає нівідомо хто, тобто я;

► можна у доволі зручний спосіб звільнити одну людину, а поставити іншу.

– Я знаю двох людей, які могли б обіймати посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – це відомий суддя й адвокат.



Андрій Козлов

Чи домовлялися з вами Порошенко чи інші люди, аби ви просували якісь рішення?

– А навіщо? Твій голос нічого не вирішує, тому особливого сенсу немає.

Чому суд ухвалює подекуди абсурдні рішення, але ніхто не наважується поставити його на місце?

– Суд сам по собі особливий. Він має виключну підсудність і розглядає всі справи, де однією зі сторін може бути Кабмін або інші органи центральної виконавчої влади, Нацбанк тощо. Колись всі ці справи звели до цього суду, аби уникнути випадки рейдерства.

Більше – дивіться у програмі.

Основні рішення, що доводять провал судової реформи:

► Конституційний суд України скасував статтю, яка передбачає покарання за незаконне збагачення.

► Окружний адміністративний суд Києва відсторонив Уляну Супрун з посади виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я з "ознаками очевидної протиправності".

► Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови ДФС Романа Насірова та зобов'язав виплатити йому упущений заробіток.

► Під час Революції Гідності суддя Окружного адмінсуду Богдан Санін заборонив будь-які мирні зібрання на Майдані. А потім суддя Євген Аблов взагалі зобов'язав "Беркут" розігнати Майдан.