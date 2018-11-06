Кто поможет Украине разминировать Донбасс: Геращенко рассказала детали

Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Швейцария и Канада готовы усилить сотрудничество с Украиной в разминировании территорий на Донбассе.

Об этом сообщила вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко, пишет УНН.

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Вице-спикер отметила, что в Раду поступило соответствующее письмо поддержки от западных партнеров.

Мы получили письмо поддержки наших партнеров. В частности, от посла Соединенных Штатов Мари Йованович, посол Великобритании, посол Швейцарии, посла Канады и других стран, которое указывает на то, что эти страны поддерживают работу парламента над законом о разминировании и также готовы усилить сотрудничество с Украиной ради того, чтобы мы могли вместе преодолеть этот вызов,

– прокомментировала Геращенко.

Политик подчеркнула, что речь идет о разминировании семи тысяч километров территории, переполненной взрывоопасными предметами.

Напомним, ранее министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что около 30% территории Украины загрязнены взрывоопасными предметами. Особенно напряженной является ситуация на территориях Донецкой и Луганской областей, которые были освобождены от оккупации в течение 2014-2018 годов.