Хто допомагатиме Україні розміновувати Донбас: Геращенко розповіла деталі

Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Швейцарія та Канада готові посилити співпрацю з Україною у розмінуванні територій на Донбасі.

Про це повідомила віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко, пише УНН.

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Віце-спікер зазначила, що до Ради надійшов відповідний лист підтримки від західних партнерів.

Ми отримали листа підтримки наших партнерів. Зокрема, від посла Сполучених Штатів Марі Йованович, посла Великобританії, посла Швейцарії, посла Канади та інших країн, який вказує на те, що ці країни підтримують роботу парламенту над законом про розмінування і готові також посилити співпрацю з Україною задля того, щоб ми могли цей виклик разом подолати,

– прокоментувала Геращенко.

Політик підкреслила, що йдеться про розмінування семи тисяч кілометрів території, переповненої вибухонебезпечними предметами.

Нагадаємо, раніше міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що близько 30% території України забруднені вибухонебезпечними предметами. Особливо напруженою є ситуація на територіях Донецької і Луганської областей, які були звільненні від окупації протягом 2014-2018 років.