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      Хуг не визнав агресію Росії в Україні: з'явилась реакція Клімкіна

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      Голова МЗС України прокоментував слова Хуга щодо агресії Росії на Донбасі
      Голова МЗС України прокоментував слова Хуга щодо агресії Росії на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Можливості Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі обмежені. Відтак заступник голови місії Олександр Хуг у своїх заявах не може виходити за формальні рамки.

      Про це написав міністр закордонних справ Павло Клімкін у Facebook.

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      24 канал повідомляв, що колишній заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив, що не визнає Російську Федерацію агресором. Водночас, він підтвердив, що місія виявила на окупованому Донбасі кадрових військових із Росії.

      Коментуючи слова Хуга, український міністр наголосив, що той не має права давати жодних політичних оцінок і говорити "від себе".

      Олександр Хуг вкотре явно потрапляє у комунікаційну халепу. І не тому, що він проросійський, адже свої обов’язки заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні він намагався виконувати неупереджено,
      – зазначив Клімкін.

      При цьому голова МЗС зазначив, що попри обмежені можливості Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ її присутність загалом важливіша, аніж відсутність будь-якої місії.

      "Так, спектр можливостей спостерігачів ОБСЄ на Донбасі вельми обмежений. Крім того, російські окупанти всіляко перешкоджають їх роботі. Але присутність такої місії набагато важливіша, ніж відсутність будь-якої", – вважає він.

      Також міністр підкреслив, що Хугу варто було знайти слова, які не допускали б проросійських інтерпретацій навіть попри те, що "заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні не має права давати жодних політичних оцінок".

      Нагадаємо, це вже не перша скандальна заява екс-першого заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александра Хуга. Раніше він заявив, що представники ОБСЄ не побачили прямих доказів втручання Росії у ситуацію на Сході України. Висловлювання викликало різку реакцію українських політиків.

      Згодом, видання Foreign Policy, повідомило, що інформація про відсутність доказів присутності Росії в зоні бойових дій на Донбасі з інтерв'ю Александра Хуга не передає його думки.

      Чим займається місія ОБСЄ в Україні?Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) займається контролем за озброєннями, питаннями миру та прав людини. Її учасниками є 57 країн, розташованих переважно у Європі, а також країни-колишні члени СРСР та США з Канадою. В Україні організація відома, перш за все, своєю моніторинговою місією на Донбасі. Вона почала свою роботу 21 березня 2014 року у зв'язку із військовими діями на сході. Її основні завдання – це неупереджено та об'єктивно спостерігати, а також звітувати про ситуацію в Україні та сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту. Тобто місія фактично уповноважена лише фіксувати правопорушення, а не запобігати їм. Місія складається з неозброєних цивільних спостерігачів, а також міжнародних працівників з держав-учасниць ОБСЄ. Їм допомагають співробітники з України.

      Теги: Новини України Новини політики ОБСЄ Павло Клімкін МЗС України Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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